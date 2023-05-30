بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة الداخلية

إختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء.



وجاءت القائمة علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع: أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود _ فراس بن عايفية

خط الهجوم: أسامة فيصل _ باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كلا من محمود الزنفلي ومحمد بسيوني وكريم بامبو للإصابة وإسلام جابر للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات.

أشرف نصار يٌكرم لاعبى السلة وتنس الطاولة

منح اليوم الثلاثاء اللواء أشرف نصار رئيس البنك الأهلى تكريمًا كبيرا ،بحضور أعضاء مجلس إدارة البنك الأهلى إلى الفريق الأول للسيدات السلة، عقب وصول الفريق للمركز السادس خلال بطولة الدوري العام ليصبح الفريق من ضمن الثمانية الكبار.

كما تم أعطي اللواء أشرف نصارتكريمًا فريق تنس الطاولة ، وذلك بعد الصعود للدوري الممتاز" أ" رغم حداثة عهده وحقق البنك الأهلى طفرة كبيرة في عالم تنس الطاولة.

فيما أكد اللواء أشرف نصار رئيس البنك الأهلى خلال حفل التكريم، على كامل الشكر لكافة اللاعبين، موضحا أنه يقدر حجم المجهود الذي بذله فريق السيدات " سلة " للوصل للمركز السادس بالدوري العام.

أشار أشرف نصار خلال حفلة التكريم ، لسيدات السلة مطلبًا ان يكونوا بالمربع الذهبي العام المقبل، حيث يمتلك الفريق قيادة فنية، ولاعبين على أعلى مستوى بالإضافة الي قيادة تنفيذية حكيمة ومجلس إدارة قادر على تلبية كافة متطلبات لاعبينا.

وقدم اللواء كامل الشكر لفريق تنس الطاولة عقب الصعود للدوري الممتاز "أ" حيث أنطلقت اللاعبة منذ عامين فقط ،أكد اللواء نمتلك فريق كبير قادر على تحقيق الإنجاز .

أكمل ": أن إدارة النادي فخورة بما يقدمه أبنائنا في الألعاب الأخرى وتحقيق مراكز متقدمة ورفع إسم نادي البنك الأهلي بين كبرى الأندية في مصر والوطن العربي والدولي ".

أتم حديثة على هامش التكريم ان الإتحاد العربي لكرة اليد وافق على مشاركة فريق البنك الأهلي في البطولة العربية المؤهلة لمونديال الأندية ، رقم 38 والمؤهلة لكأس العالم للأندية سوبر جلوب، حيث من المقرر ان تستضيفها المملكة العربية السعودية في الفترة من 16 الي 27 من أغسطس المقبل .