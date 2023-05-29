غزل المحلة يستأنف تدريباته بدون رائحة قبل مباراة إنبي

استانف اليوم فريق غزل المحلة بدون راحة وخوض التدريبات الجماعية إستعدادًا لمباراة إنبي المرتقبة الخميس المقبل على ستاد بيترو سبورت ضمن منافسات الجولة الـ30 في الدوري المصري الممتاز .

رفض رضا شحاتة المدير الفني لفريق غزل المحلة ، منح اللاعبين راحة من التدريبات عقب الهزيمة أمس أمام حرس الحدود بنتيجة 3/2 في دور الـ16 من بطولة كأس مصر وتوديع البطولة.

. و قرر رضا شحاتة دخول لاعبى الفريق معسكر مغلق غدا الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة قبل مواجهة إنبى بـ48 ساعة و ذلك لزيادة تركيزهم و العمل على تصحيح الأخطاء الدفاعية و أنهاء الهجمات بشكل جيد.

ومن المقرر ان يٌعلن رضا شحاته المدير الفني لفريق غزل المحلة قائمة الفريق لمباراة إنبي المرتقبة في الجولة الـ30 في الدوري المصري الممتاز .

ترتيب غزل المحلة وإنبي في الدوري المصري الممتاز

يدخل فريق غزل المحلة مبارة إنبي محتلا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ، لعب 29 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في سبع مباريات وخسر في أربع عشر مباراة ويمتلك 31 نقطة ، بينما إنبي يحتل المركز التاسع لعب 29 مباراة فاز في 10 مباريات وتعادل في ست مباريات وخسر في 13 مباراة ويمتلك 36 نقطة.

ودع فريق غزل المحلة منافسات بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام حرس الحدود بنتيجة ثلاثه أهداف مقابل هدفين في دور 32 في كأس مصر.

وعلى الجانب الاخر ، صعد رضا شحاتة المدير الفني للفريق 5 لاعبين من فريق الامل المتميزين في قطاع الناشئين وذلك للاستعانة بهم الفترة المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز وجاء كالتالي، وهم " أحمد وجبه ، محمد نبيه ، محمود عبد العزيز ، محمد الغريب ، محمود صلاح " .

موعد مباراة غزل المحلة وإنبي في الدوري المصري الممتاز

من المقرر ان يخوض غزل المحلة لقاء إنبي مساء الخميس المقبل الموافق 1 من شهر يونيو 2023، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة كذلك توقيت المملكة العربية السعودية ، والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات ,

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وإنبي

تذاع أحداث المباراة التي تجمع بين غزل المحلة وإنبي على قنوات أون تايم سبورت1 بتعليق أيمن الكاشف معلقًا وواصفا على أحداث المباراة.