اليوم الأول لاختبارات نادي المقاولون العرب

في اليوم الأول، شهدت اختبارات المقاولون العرب إقبال كبير في أول أيامها داخل النادي بالجبل الأخضر وتم اختيار عدد من اللاعبين المميزين لإستكمال المراحل تمهيدا لضمهم لقطاع الناشئين.





و تستكمل الاختبارات وفقا لجدول المواعيد التالي:

-السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع مواليد /2010/2011/2012/2013/2014/2015.



-الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مواليد /2005/2006/2007/2008/2009.



اختبارات 2003 بعد الامتحانات



وتبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة، وتستمر الاختبارات حتى يوم 26 يونيو 2023.

نادي المقاولون العرب

توجيه الشكر لرضوان.. وتعيين عبدالغني رئيسًا لناشئي المقاولون



اعلن مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح توجيه الشكر إلى محمد رضوان على الفترة التي قضاها في منصب رئيس قطاع الناشئين بالنادي.

وشدد النادي في بيانه أن مجلس الإدارة يؤكد تقديره واعتزازه للمجهود الذي بذله الكابتن محمد رضوان في تطوير قطاع الناشئين بالنادي كواحدا من أبناء النادي المخلصين.

وأضاف نادي المقاولون في بيانه أن مجلس الإدارة قرر تعيين الكابتن يسري عبد الغني رئيسا لقطاع الناشئين على أن يواصل مسيرة التطوير ويقدم خطة عمل واعدة للارتقاء بكل الجوانب داخل القطاع.

وأشار المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بالنادي أنه بصدد عقد جلسات مكثفة خلال الفترة المقبلة لوضع تصور شامل ومناقشة الكابتن يسري عبد الغني في خطته للعمل الفترة المقبلة.

وكان نادي المقاولون العرب استضاف خلال الفترة الماضية وفد من البرنامج الدولي للإدارة الرياضية 2023 الإصدار الخامس عشر المنعقد بالشراكة بين جامعة القاهرة والاتحاد الدولي لكرة القدم fifa والمركز الدولي للإدارة الرياضية.

ورحب نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح بزيارة الوفد الذي وقع اختياره على النادي في إطار رغبته لزيارة المنشآت الرياضية المهمة في مصر كجزء من البرنامج.

ووضع نادي المقاولون العرب برنامجا للزيارة للتعريف بمنشآت النادي على أن تبدأ الزيارة في الثانية عصرا بالتجمع على أن يتم اصطحاب الوفد لجولة تفقدية في النادي ويعقبها حضور مران الفريق الأول تحت قيادة الكابتن شوقي غريب وذلك من مقصورة ستاد المقاولون عثمان أحمد عثمان.

