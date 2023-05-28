إقبال كبير على اختبارات المقاولون العرب

المقاولون العرب

تشهد اختبارات الناشئين والبراعم في نادي المقاولون العرب إقبال كبير بعد استقبال قلعة المقاولون العرب لآلاف من الناشئين والبراعم من مختلف ربوع مصر بحثا عن فرصة في تلك القلعة التي تحظى بسمعة طيبة في مجال الاهتمام بالناشئين والبراعم.











خلال اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح مع الكابتن شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول في وجود المهندس محمد عادل عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة، تم الاتفاق على الاعتماد على أبناء النادي اعتمادا مباشرا والاعتماد على صغار السن من الموهوبين تمهيدا لتكوين فريق يعيد الأمجاد لقلعة الجبل الأخضر.



ويعمل شوقي غريب المدير الفني للذئاب على تنفيذ سياسة مجلس الإدارة بعد نجاحه في إنقاذ للفريق من الهبوط للقسم الثاني من خلال سياسة تخفيض معدل الأعمار السنية بالفريق التي يتبعها المدرب.



ودفع شوقي غريب على منح الفرصة للناشئين الذين أضافوا الحيوية للفريق مع عناصر الخبرة لدرجة أن الدوري الممتاز شهد هذا الموسم مشاركة أصغر لاعب في المسابقة -محمد عبدالناصر مواليد 2006 – في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز التي انتهت لصالح المقاولون العرب 3-1.



مجلس المقاولون يؤكد أهمية الاعتماد على الناشئين



ذلك الأمر ما يؤكده مجلس إدارة المقاولون والمشرف على الكرة على أهمية الاهتمام به، والتي شهدت بعد ذلك ظهور عناصر مميزة لفتت أنظار المنتخبات الوطنية لدرجة أن المنتخب الأولمبي شهد انضمام أربع لاعبين من المقاولون العرب وهم أحمد عاطف -قطة – وأحمد فوزي وعمر فايد والحارس محمد سيحة كما ظهر بشكل لافت الحبيب أحمد حسن مواليد 2002 في لقاء الفريق أمام الحمام في بطولة كأس مصر بهدف رائع.



واستطاع فريق المقاولون العرب تأمين موقفه في جدول الدوري المصري وينافس حاليا علي مراكز متقدمة حيث يحتل الآن المركز الخامس ويسعى حثيثا من أجل التواجد في المربع الذهبي.

ولم يتوقف الأمر عند ضم لاعبين مواليد 2001 و2002 و3003 و2006 بل اعتمد على أبناء النادي من مواليد 99 مثل أبو عجيلة والكوهي ومحمد هاني تريكة.



ومؤخرا قرر الكابتن شوقي غريب ضم اللاعب مهند هداف 2005 ومن قبله الحارس أحمد حسام .

وهو ما أكد أن نادي المقاولون العرب قدم أكبر عدد من الناشئين هذا الموسم في الدوري الممتاز مما كان له الصدى الأكبر في لفت أنظار الجميع إلى أن هذه القلعة العريقة تمنح الناشئين الفرصة في الدوري الممتاز.



وشهد أول يومين للاختبارات بنادي المقاولون إقبال كثيف على الاختبارات بعدما أعلن النادي منذ أيام على فتح الباب للراغبين.

