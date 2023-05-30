موعد مباراة روما وإشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

يفصلنا يوم على مباراة روما و إشبيلية مساء غد الأربعاء على ستاد بوشكاش أرينا ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي المرتقب لتحديد هوية بطل هذه النسخة .

تشكيل إشبيلية لمباراة روما في الدوري الأوروبي

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نافاس- بادي- ماركاو- أكونا

الوسط: جوديل- فيرناندو- أوكامبوس- راكيتيتش

الهجوم: لاميلا- يوسف النصيري.

تشكيل روما المتوقع أمام إشبيلية

حراسة المرمي: سفيلار

خط الدفاع: بوف، سمولينج، يورينتي

خط الوسط: زاليفسكي، ميسوري، تاهيروفيتش، الشعراوي

خط الهجوم: سولباكن، فينالدوم، بيلوتي

معلق مباراة روما و إشبيلية

أسندت شبكة بي ان سبورت 1 مهمة التعليق على أحداث المباراة بين روما و إشبيلية مساء غد الأربعاء ضمن منافسات نهائي الدوري الأوروبي.

ملعب مباراة روما و إشبيلية في نهائي الدوري الأوروبي

يستضيف لقاء روما و إشبيلية مساءغد الأربعاء مساء على ستاد بوشكاش أرينا ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

ترتيب روما وإشبيلية في الدوري

يحتل فريق روما المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الأيطالي حيث يحتل الفريق المركز السادس لعب حتي الآن 37 مباراة ويتقي له مباراة وحيده ، فاز في 17 مباراة وتعادل في 9 مباريات وخسر في 11 مباراة ، بينما إشبيلية يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الأسباني محتلا المركز الحادي عشر برصيد 49 نقطة لعب 13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر في 14 مباراة .

على الجانب الأخر فريق نابولي حسم لقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم بشكل رسمي من الجولة الثالثة والثلاثين بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه لاتسيو.

وقال سباليتي في تصريحات بعد انتهاء مباراة نابولي وأودينييزي "رؤية جمهور نابولي مبتسمًا أعظم عاطفة بالنسبة لي، هم الذين ينقلون سعادتهم".

وأضاف مدرب نابولي "كانت المشكلة في الوصول إلى هذه النقطة، هناك أشخاص هنا سيكونون قادرين على تجاوز اللحظات الصعبة في حياتهم لأنهم يتذكرون هذه اللحظة، هؤلاء الناس يستحقون كل الفرح".

وأصبح لوسيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي، أكبر مدرب يحصل على لقب الدوري الإيطالي، بعدما حسم "أبناء الجنوب" اللقب.

وحقق نابولي لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما حصده مرتين من قبل في القرن الماضي في عامي 1987، 1990.