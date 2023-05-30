مدرب البنك الأهلي: مواجهة الداخلية فارقة في مشوارنا بالدوري

أكد محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق البنك الأهلي على صعوبة مواجهة الداخلية المقبلة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.



وقال محمد عبد الواحد في تصريحات خاصة لـ “الوفد”: " مباراة الداخلية صعبة ومهمة جداً بالنسبة لنا وستمثل نقطة فارقة في مشوارنا ببطولة الدوري الممتاز ".

وتابع: " الفوز بهذا اللقاء أمر مهم للغاية بالنسبة لنا لأنه سيوسع الفارق في النقاط بيننا وبين فريق الداخلية في جدول ترتيب الدوري ".

وأضاف عبد الواحد: " نسير بشكل جيد في الفترة الماضية وفي آخر 6 مباريات نجحنا في حصد 14 نقطة من 18 نقطة ولم نخسر أي مباراة، لكننا سنواجه فريق جيد ومعه مدير فني مميز مثل كابتن علاء عبد العال ".

وأتم: " تابعنا مباريات الداخلية ودرسنا كل ما يتعلق بمفاتيح لعب الفريق، ونتمنى ان يكون التوفيق حليفنا في هذا اللقاء، للاقتراب من حسم البقاء وتحسين مركز البنك الأهلي في بطولة الدوري ".

ويحتل فريق البنك الأهلي المركز 13 بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري بفارق 3 نقاط عن الداخلية صاحب المركز 16.

بابا فاسيليو يعلن قائمة البنك الأهلي لمواجهة الداخلية



إختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء.

وجاءت قائمة فريق البنك الأهلي علي النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع: أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط: محمد فتحي _ محمود سيد _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود _ فراس بن عايفية

خط الهجوم: أسامة فيصل _ باسم مرسي.

وتشهد قائمة البنك الاهلي غياب كلا من محمود الزنفلي ومحمد بسيوني وكريم بامبو بداعي الإصابة بينما يغيب لاعب الوسط وإسلام جابر للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات.