موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري

موعد مباراة الأهلي

يستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء وعينه على الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته في مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يعتلي القمة برصيد 59 نقطة (23 مباراة) ، خلفه بيراميدز بـ 55 نقطة (لعب 27 مباراة)، فيما يحتل سيراميكا المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة، ويسعى لتحقيق الأنتصار بعد خسارته أمام فيوتشر بهدف نظيف الجولة الماضية.

ولم يذق سيراميكا طعم الفوز في الدوري منذ انتصاره على البنك الأهلي بهدفين لهدف في شهر أواخر فبراير الماضي، منذ ذلك الحين تعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في مباراتين.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بالإضافة للساعة العاشرة والنصف بتوقيت الإمارات.

وأختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي لمباراة سيراميكا مساء أمس الأحد على ملعب التتش، وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية والخططية.

أجرى لاعبو الأهلي، فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة، فيما أدى الحراس تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

حمدي فتحي بدأ برنامجه التأهيلي المصغر بعد شكوى من آلام في العضلة الخلفية، وقام بالجري حول الملعب على هامش المران وتنفيذ بعض الفقرات ضمن البرنامج الخاص به، تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.

وأستكمل محمد الشناوي وعلي لطفي، حارسا المارد الأحمر، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للمشاركة في المران الجماعي، وقام الثنائي بالجري حول الملعب على هامش المران.

يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة السابعة والعشرين لبطولة الدوري.

ويعتلي فريق الأهلي مسابقة الدوري الممتاز ويملك في رصيده ٥٩ نقطة من إجمالي ٢٣ مباراة خاضها في المسابقة حتى الأن.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي يوم 4 يونيو على ستاد القاهرة، على أن تكون مباراة الإياب في المغرب على ملعب مركب محمد الخامس.