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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

تعليمات هامة من جامعة حلوان الأهلية لطلاب الثانوية العامة

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أصدرت جامعة حلوان الأهلية تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة قبل بدء التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية للعام الدراسي 2023-2024. 

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وأعلن مكتب القبول الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية عن مجموعة من التعليمات لطلاب الشهادة الثانوية (2022& 2023) (الثانوية العامة المصرية، والثانوية المعادلة العربية، والثانوية المعادلة الأجنبية، والثانوية الأزهرية، ومدارس ستيم، ومدارس النيل)

تنبيه من جامعة حلوان الأهلية 

ويهيب مكتب القبول الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية من طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية المتقدمين على الموقع الإلكتروني للقبول سرعة رفع صور المستندات العلمية والشخصية الخاصة بهم على موقــــع التقديم الإلكتروني الخاص بالجامعة ، حتى يتم  الانتهاء من فحص الأوراق الخاصة بهم ( خاصة طلاب الثانوية الإنجليزية IG  وطلاب الدبلومة الأمريكية AD ، وطلاب الثانوية السعودية فيما يتعلق بالاختبارات التي تدخل في حساب المجموع الكلي للطالب.

ونبهت جامعة حلوان الأهلية على طلاب الشهادة الثانوية العامة، والثانوية الأزهرية، ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا ستيم، ومدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا بضرورة الالتزام  بالتقديم على الأيقونة الخاصة بهم على موقــع التقديم الإلكتروني وعـــــدم  التسجيل في الأيقونات الأخرى غير المخصصة لهم لعدم إحداث إزدواجية على الموقع. 

ولفتت جامعة حلوان الأهلية إلى أنه سيتم تفعيل الأيقونـــــة الخاصة بهؤلاء الطلاب فور إعلان الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الجامعي 2023/2024 ( تنسيق 2023).

كما شدد مكتب القبول الإلكتروني على الطلاب المصريين المحولين من الجامعات السودانية والروسية غير المعتمدة من المجلس الأعلــــى للجامعات والمتقدمين للتحويل المناظر بكلية الهندسة في جامعة حلوان الأهلية ضرورة الاستعداد لامتحـــان تحديـــد المستوى المقرر عقده بشكــل مركزي يوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 بمقر كلية الهندسة في جامعة عين شمس .

ويتأهب المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة لإعلان الحدود الدنيا لتقديم طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 2023-2024. 

ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات الأهلية والخاصة موعد التقديم لطلاب الثانوية العامة 2023، والحدود الدنيا خلال الأيام القليلة المقبلة. 

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