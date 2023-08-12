ضمن خطة اللقاءات الثقافية والأمسيات الشعرية والأنشطة الفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، نظم قصر ثقافة موط أمسية شعرية لنادي أدب الداخلة، حضرها عدد من الشعراء المتميزين في مجال الشعر، بما في ذلك أحمد دياب، وطارق فراج، وعماد القضاوي، وأيمن أنور.

وعلاوة على ذلك، نظم بيت ثقافة المعصرة محاضرة ثقافية بعنوان "الإدمان وعلاقته بالتفكك الأسري"، قدمها هاني فاروق، حيث تطرق فيها إلى أهمية التوعية حول مشكلة الإدمان وتأثيرها على الأسر.

وفي سياقٍ آخر، قدّم قصر ثقافة الخارجة عرضًا فنيًا لفرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو علي السيد، حيث قدمت مجموعة متنوعة من أغاني الطرب الأصيل، بما في ذلك أغنية "تعيشي يا بلدي" غناء ناهد أحمد وأغنية "يا أغلى اسم في الوجود" غناء محمود أحمد.

وتفاعلًا مع جمهور الأطفال، نظمت مكتبة الطفل والشباب بالفرافرة ورشة قص ولصق للأطفال تحت إشراف الفنان ماهر أحمد، بهدف تعزيز قدراتهم الإبداعية والفنية.

بيت ثقافة الراشدة أقام أيضًا ورشة رسم وتلوين حر للأطفال تحت إشراف الفنانة نصرة عمران، بهدف إثراء مهاراتهم الفنية وتطوير قدراتهم التعبيرية.

وفي سياقٍ آخر، ناقش بيت ثقافة الجديدة كتاب "الصياد ودينار السلطان"، وهو من تأليف يعقوب الشاروني، وتمت مناقشته بحضور الناقد ناصر شوقي، حيث تم استعراض موضوعات الكتاب وتحليلها بشكل مفصل.

يأتي هذا النشاط ضمن استراتيجية الهيئة العامة لقصور الثقافة في تعزيز الثقافة والفنون في محافظات ومدن مصر المختلفة، وتوفير منصات للمثقفين والفنانين لعرض أعمالهم وتبادل الخبرات والأفكار مع الجمهور.

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد

مجموعة لقاءات ثقافية وأمسيات شعرية وأنشطة فنية في قصور ثقافة الوادي الجديد