من حلوان للمقطم.. الحالة المرورية بالأوتوستراد

ظهرت كثافات مرورية، صباح اليوم الثلاثاء، أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وانتشرت قوات الإدارة العامة للمرور، بالشوارع والميادين لتسيير حركة المرور.

كذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

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تفاصيل "عامل يقتل زوجته وأبناءه الخمسة فى الهرم"

القت مباحث الجيزة القبض على عامل أنهى حياة زوجته وشرع في قتل أبنائه الخمسة ما أدى لمقتل أحدهم بينما يصارع الآخرون الموت.

وتلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع جريمة ووجود قتلى ومصابين، فور إخطار اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، حيث وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ.

وكشفت التحريات بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن رجلا بمنطقة كفرغطاطي في الهرم حدثت بينه وبين زوجته خلافات فأنهى حياتها بعدما نحر عنقها ثم توجه لإنهاء حياة أبنائه الخمسة وحاول نحرهم جميعا ما أدى لمقتل أحدهم وأصيب الأربعة الباقون وهن فتيات العامل الأربعة بجروح قطعية بالرقبة ونقلن إلى مستشفى الهرم للعلاج وهن: ملك 16 سنة، منة 15 سنة، مي 8 سنوات وسجدة 5 سنوات، بجروح ذبحية بالرقبة وتم نقلهن الى المستشفى في حالة خطرة.

وانتشرت قوات الأمن في مسرح الجريمة وتجري عمليات الفحص والتحري حاليا حول دوافع الجريمة.

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تنظر جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 10 متهمين في واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وكشف محامى الفنان صبرى عبد المنعم، عن وفاة المتهمة الأولى "ن. ع" بسبب مرض السكري، مؤكدا حضور 10 متهمين الجلسة.

كان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية ، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.