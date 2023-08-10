شروط وخطوات التقديم في ملتقى توظيف شباب القليوبية

وظائف القليوبية.. يبحث الكثير من الشباب عن الوظائف الخالية بالمحافظات، وكشفت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب “الإدارة العامة للمبادرات الشبابية”، بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة عن ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بالقليوبية لشركات القطاع الخاص.

وننشر تفاصيل ملتقى توظيف القليوبية من الشباب والرياضة على هذا النحو:

وظائف خالية.. ملتقى توظيف القليوبية

يعتبرالملتقى متاح للشباب من الجنسيين، ويعقد الملتقى على مدار يومين من ‏‏20 أغسطس‏‏ الساعة ‏‏11:00 ص‏‏ إلى ‏‏21 أغسطس‏‏ الساعة ‏‏6:00 مساءاً.

يعقد ملتقى توظيف القليوبية من خلال مبادرة “توظيف مصر”، والملتقى يجمع العديد من شركات القطاع الخاص وفى مجالات مختلفة.

يوجد بالملتقى مسؤول توظيف في كل شركة لتقديم كافة التفاصيل عن الوظائف المتاحة.

يتم التسجيل في ملتقى توظيف القليوبية من خلال اللينك التالي: https://forms.office.com/r/B62yEJ77kU.

ملتقيات التوظيف

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد عقدت الفترة الماضية عدة ملتقيات وأبرزها ملتقى الغربية وأسيوط والشرقية والتي وفرت من خلالها العديد من الوظائف الشاغرة في عدد من شركات القطاع الخاص.