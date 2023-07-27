الخميس 27 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من هنا

نتيجة الثانوية الأزهرية
نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

نتيجة الثانوية الأزهرية.. ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2023، خاصة أنه يتم اليوم الخميس الإعلان عن النتيجة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا في مؤتمر صحفي.

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 نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

ويعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر. ومن المقرر أن يبث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي.

أوائل الثانوية الأزهرية

وأجرى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أمس اتصالات هاتفية هنأ خلالها أوائل الثانوية الأزهرية بتفوقهم، وأعرب فضيلته عن خالص تقديره لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق، وتوفير البيئة الملائمة للتفوق والنجاح، متمنيًا لهم مزيد من التفوق في المراحل الجامعية.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الاستعلام والحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس والاسم بعد الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية من خلال اتباع الخطوات التالية.

  • الدخول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية من هنا

- يجب أن يختار الطالب خدمات الأزهر الشريف.

النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 

الضغط على عرض النتيجة وسيتم عرضها فورًا

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