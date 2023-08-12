لطلاب الثانوية العامة.. موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق

موعد إعلان تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة.. يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة حول محرك البحث العالمي"جوجل"، عن موعد ظهور نتيجة المرحلة الاولى من التنسيق وسط حالة من التوتر والقلق، وذلك للاستعداد للتقديم للجامعات.

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة

وقد كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أنه سيتم الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الاولى للثانوية العامة بعد غدًا الاثنين الموافق 14 أغسطس من خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد لاعلان الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الاولى للتقديم للجامعات.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ويعقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

رابط الاستعلام

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2023 فور إعلانها موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الرابط https://tansik.digital.gov.eg/application/

الحد الادنى للمرحلة الاولى

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألف و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألف و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألف و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألف و240 طالبًا وطالبة.

وبعد ظهور نتيجة التنسيق يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية.