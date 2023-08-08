رئيس جامعة حلوان يبحث تطبيق مشروع الدراجة الذكية

بحث الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان تطبيق مشروع استخدام الدراجة الهوائية الذكية داخل الجامعة "Smart Bike".

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة حلوان، اليوم الثلاثاء، وفدًا ممثلًا عن شركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية.

واستعرض اللقاء مشروع استخدام الدراجة الهوائية الذكية داخل جامعة حلوان " Smart Bike" الذي يهدف إلى تعزيز وتطوير وسائل النقل البديلة في الجامعة.

تعزيز التنقل المستدام في جامعة حلوان

داخل جامعة حلوان

وتناول اللقاء جوانب عدة تتعلق بتكنولوجيا الدراجات الذكية، والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى آليات تفعيل الشراكة بين جامعة حلوان وشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية؛ لتحقيق أهدافها المشتركة في تعزيز التنقل المستدام.

في كلمته أثناء اللقاء، أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن ترحيبه بالتعاون مع شركة الدلتا للأنظمة الذكية في هذا المشروع المهم.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية دور الجامعة في دعم المبادرات التكنولوجية التي تعزز جودة الحياة وتحقق التنمية المستدامة.

ونوه رئيس جامعة حلوان بضرورة دراسة حالة لجامعة حلوان بالاحتياج الفعلي على أرض الواقع، ووضع حلول لمهددات المشروع، مؤكدًا أن هذا المشروع يستلزم مراقبة رقمية داخل الحرم الجامعى.

لقاء رئيس جامعة حلوان والشركة

وأعرب ممثلو شركة الدلتا للأنظمة الذكية عن شكرهم وتقديرهم لجامعة حلوان على استضافتها لهذا اللقاء البناء.

وقدم العميد الدكتور يحيي عبدالله مسئول ادارة التسويق والجودة بشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية عرضًا توضيحيًا عن الدلتا للأنظمة الإلكترونية،SOWT Analysis ، فكرة عمل المشروع بالجامعة، النظام المقترح للـ HELWAN Bikes، دراسة الجدوى المالية، تعليق عام على دراسة الجدوى، العائد من استخدام الدراجة الهوائية.

حضر اللقاء الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الدكتور أشرف رضا مستشار رئيس الجامعة للفنون، الدكتور عمرو السيد مدير مركز الحساب العلمي.

عرض مشروع الدراجات

استعداد جامعة حلوان لاستقبال الطلاب

وتستعد جامعة حلوان لاستقبال الطلاب في جميع الكليات بالعام الدراسي الجديد 2023-2024 الذي من المقرر انطلاقه 30 سبتمبر المقبل.

ويسجل طلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة رغباتهم في تنسيق الجامعات 2023 للالتحاق بالكليات المختلفة في الفترة من السبت الماضي حتى الأربعاء.

وفتحت جامعة حلوان معامل التنسيق التابعة لها لاستقبال طلاب الثانوية العامة لمساعدتهم في تسجيل رغباتهم.

ووجه رئيس جامعة حلوان بالاستقبال جميع الطلاب في معامل التنسيق ومساعدتهم والتسهيل عليهم.