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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع 3أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الأوسطي بحلوان

بوابة الوفد الإلكترونية

لقي 3 أشخاص مصرعهم ،وإصابة ٥ آخرين في انقلاب سيارة ميكروباص علي  الطريق الدائري الأوسطي القادم من العاصمة اتجاه حلوان.

مصرع 3أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص علي الطريق الأوسطي بحلوان 

كانت البداية  بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري الأوسطي القادم من العاصمة اتجاه حلوان.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف، وقامت قوات المرور بإزالة آثار الحادث وإعادة فتح الطريق لمرور السيارات مره أخرى.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

 

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