إقبال الطلاب على الأندية الصيفية المقامة بمدارس الوادي الجديد

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على إقبال الطلاب على الأندية الصيفية المقامة في مدارس المحافظة.

وأشار عبدالعزيز إلى أن هناك حرص كبير على ممارسة الأنشطة التربوية المختلفة في هذه الأندية، سواء كانت فنية، ثقافية، رياضية أو علمية.

وأوضح عبدالعزيز أنهم يقومون بتنفيذ مجموعة متنوعة من الندوات والزيارات واللقاءات والبرامج المختلفة، إضافةً إلى تنظيم مسابقات تحفز الطلاب على المشاركة. يأتي ذلك في إطار استثمار الطاقة الكامنة لدى الطلاب وتعزيز حياتهم اليومية.

وأكد عبدالعزيز أنهم يقومون بمتابعة الأنشطة الصيفية من خلال اللجنة التنسيقية للأندية الصيفية في جميع الإدارات التعليمية، بالتعاون والتنسيق مع توجيه التربية الاجتماعية والمعنيين بالأنشطة التربوية في المديرية.

وأكد أهمية الأندية الصيفية في استقبال الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث يستطيع الطلاب ممارسة أنشطتهم وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات. وأكد عبدالعزيز أن تلك الأندية تُعَدّ استثمارًا أمثل للوقت الخالي من الدروس والواجبات المدرسية.

وختامًا، يُعَتَّبر دعم الأندية الصيفية وتشجيع الطلاب على المشاركة فيها أحد الاستراتيجيات التعليمية التي تهدف إلى تنمية قدراتهم ومهاراتهم خارج جدران الفصول الدراسية، وذلك بهدف تحقيق أفضل نتائج لهم في المستقبل وضمان تعليم شامل ومتكامل.