الجمعة 11 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وظائف خالية بمحافظة القاهرة.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف خالية
وظائف خالية

وظائف خالية..  يبحث الكثيرين عن الوظائف الخالية، وكشفت بوابة الوظائف الحكومية، عن بعض الوظائف القيادية الخالية بمحافظة القاهرة، حيث يتم التقديم عليها بدءًا من اليوم 9 أغسطس 2023، حتى يوم 9 سبتمبر 2023، للذكور والإناث.

txt

آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الملك فيصل

txt

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك فيصل بالسعودية

txt

جامعة الملك فيصل بالسعودية تعلن عن وظائف شاغرة

الوظائف الخالية التي أعلنت عنها محافظة القاهرة وشروطها في التقرير الآتي.

الوظائف المتاحة

- عدد «1» مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

- عدد «1» مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.

- عدد «2» سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام.

وظائف خالية.. المؤهل اللازم لشغل الوظائف

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

سنوات الخبرة لشغل الوظائف

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

المهارات الفنية لشغل الوظائف

خبرة في مجال تخصصه «المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة».

الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف

- أصل + 2 نسخة لكل من بيـان الحالة الوظيفية.

- الإنجازات.

- مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على D.C، القدرات العلميـة والعملية له.

- المعرفة بعلوم الـحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- عدد (6) صور شخصية.

بيانات الاتصال لشغل الوظائف

من خلال العنوان التالى وهو الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.

 

 

مواد متعلقة

التخصصات المطلوبة في وظائف جامعة الملك فيصل بالسعودية

جامعة الملك فيصل بالسعودية تعلن عن وظائف شاغرة

وظائف خالية للشباب في الجيزة بمزايا تأمين طبي واجتماعي

الرابط الرسمي للتقديم في وظائف الحراسات الأمنية في السعودية لعام 1445

خطوات التسجيل في وظائف الحراسات الأمنية داخل المدارس في السعودية 1445

شروط القبول في وظائف الحراسات الأمنية في السعودية لعام 1445