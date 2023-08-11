وظائف خالية بمحافظة القاهرة.. الشروط وطريقة التقديم

وظائف خالية.. يبحث الكثيرين عن الوظائف الخالية، وكشفت بوابة الوظائف الحكومية، عن بعض الوظائف القيادية الخالية بمحافظة القاهرة، حيث يتم التقديم عليها بدءًا من اليوم 9 أغسطس 2023، حتى يوم 9 سبتمبر 2023، للذكور والإناث.

الوظائف الخالية التي أعلنت عنها محافظة القاهرة وشروطها في التقرير الآتي.

الوظائف المتاحة

- عدد «1» مدير عام الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني.

- عدد «1» مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم.

- عدد «2» سكرتير حي بالمستوى الوظيفي مدير عام.

وظائف خالية.. المؤهل اللازم لشغل الوظائف

مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

سنوات الخبرة لشغل الوظائف

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول «أ»، أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

المهارات الفنية لشغل الوظائف

خبرة في مجال تخصصه «المهارات والقدرات اللازمة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة».

الأوراق المطلوبة لشغل الوظائف

- أصل + 2 نسخة لكل من بيـان الحالة الوظيفية.

- الإنجازات.

- مقترحات التطوير للوظيفة المتقدم لها طبقًا لما ورد بالقرار رقم 95 لسنة 2017 على D.C، القدرات العلميـة والعملية له.

- المعرفة بعلوم الـحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

- عدد (6) صور شخصية.

بيانات الاتصال لشغل الوظائف

من خلال العنوان التالى وهو الإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة بعابدين، الأمانة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية.