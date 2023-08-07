صاحبة فيديو قص شعرها بسبب نتيجة الثانوية تروي كواليس الواقعة (فيديو)

قالت سارة ماهر، طالبة الثانوية العامة صاحبة واقعة قص شعرها في اللايف بعد رسوبها إنها رأت شريط حياتها أمامهما بعد رؤيتها نتيجتها لأول مرة عبر اللينك.



وأضافت سارة ماهر، خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على شاشة "النهار"، مساء اليوم،أنها اجتهدت كثيرا هذه السنة و لم تأكل أو تشرب ومرت بالعديد من الضغوط النفسية و العصبية خلال العام بسبب الثانوية العامة ، قائلة: “مكنتش هقبل بأقل من مجموع هندسة”.

وأوضحت أنهت كانت نملك طموحا عاليا بسبب شهادة مدرسيها خلال الامتحانات و نتائجها طوال السنة ، معقبة: “مدرسني كانوا متوقعين أن أقل نتيجة سأحصل عليها 85%”.

وأشارت إلى أنها حصلت على مجموع 37% في الثانوية العامة، و رسبت بمواد الرياضيات حيث كانت شعبة علمي رياضة، مضيفة أنها حاولت التأكد من الكثير من المواقع و اللينكات و لكن النتيجة كانت ثابتة.

سجلت الفيديو و أنا مش حاسة بنفسي

وأوضحت، أن ردة فعل والدتها كانت متماسكة و حاولت تهدئتها بشتى الطرق، و مع حلول الفجر قامت "سارة" بقص شعرها و البكاء الشديد، لافتة: "سجلت الفيديو و أنا مش حاسة بنفسي"، متابعة أنها كانت غير مدركة اثناء قصها لشعرها و خاصة أنه كان غالي عليها.