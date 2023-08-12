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السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد للتحويلات المدرسية 2023-2024 بالقاهرة

طلاب المدارس
طلاب المدارس

التحويلات المدرسية.. بدأت مديريات التربية والتعليم فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس للعام الدراسي 2023 -2024، اليوم.

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وننشر شروط وكيفية التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية والرسمية لغات والمتميزة.

موعد التحويل بين المدارس 2023-2024:

وأكدت محافظة القاهرة، أن آخر موعد للتحويلات المدرسية سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15أغسطس الجاري، والتقديم مستمر على موقع الخدمات التعليمية لمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2023-2024 .

وتتم التحويلات المدرسية إلكترونيا فقط، ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات، والرسمية المتميزة لغات، من رياض الأطفال KG2 ، وتعليم أساسي، وثانوي عام، ويتم التحويل الورقي لحالات التعليم الخاص والتعليم الفني فقط.

رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024/2023:

 

يمكن لأولياء الأمور التحويل لأبنائهم من خلال استخدام رابط التحويل الإلكتروني بين المدارس 2024/2023 في محافظة القاهرة من هنــــــــــا.

كما يستطيع أولياء الأمور بدءا من اليوم السبت التقدم بطلب التحويلات بين المدارس لأبنائهم بمحافظة الجيزة من هنـــــــــا.

ضوابط التحويلات المدرسية 

وتشمل ضوابط التحويلات المدرسية 2023 داخل مدارس الإدارة الواحدة..

 أن تكون الأولوية للأخوة ثم الأعلى في المجموع، والتحويل للأكبر سنا طبقا للكثافات المتاحة، مع إلزام ولي الآمر بإنهاء إجراءات التحويل بعد إعلان النتيجة بـ15 يوما، ويستلزم من حالات التحويل في مدارس الابتدائي إرفاق إثبات قيد تخرج من KG وشهادة ميلاد أصلية مع الاستمارة، أما المرحلة الإعدادية يشترط تقديم إثبات قيد، وبيان نجاح للصف السادس، وشهادة ميلاد.

ويتطلب التحويل في المرحلة الثانوية بيان نجاح الشهادة الإعدادية، وإثبات قيد، وشهادة ميلاد، ولن يعتد بأي تقديمات تتم بعد المواعيد المقررة، ويتوجب على أولياء الأمور الالتزام بذلك حتى يستفيدوا من التحويلات المدرسية قدر المستطاع لمن يرغب.

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