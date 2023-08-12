جامعة الوادي الجديد تشارك في معسكر اعداد القادة بحلوان

شاركت جامعة الوادى الجديد في معسكر اعداد القادة بحلوان تحت شعار " مبدعون باختلاف ". وقد أقيم المعسكر بإشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومركز رعاية ذوي القدرات الخاصة تحت رعاية الدكتورعبدالعزيز طنطاوى رئيس الجامعة وإشراف الدكتوراحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ضمّ وفد جامعة الوادى الجديد خمسة طلاب من مختلف كليات الجامعة، حيث شمل المعسكر مجموعة من المحاضرات والنشاطات التعليمية والثقافية. حضر المعسكر نخبة من الضيوف المتميزين، من بينهم الفنان القدير طارق دسوقى والأستاذ أحمد حسام مدرب بمشروع مودة.

تضمّن المعسكر محاضرات توعوية عن الثقة بالنفس وتنمية المهارات القيادية، إضافة إلى فقرة خاصة عن فن المسرح العرائس، وهو أحد الفنون الأصيلة في التراث المصري. واختتم المعسكر فعالياته بحفل ختامي غنائي رائع قدّمه فريق معهد قيثارة الموسيقى الذي يضم طلابًا ذوي قدرات فائقة في الموسيقى.

عبر المشاركون عن سعادتهم البالغة بهذا اللقاء الثقافي والتعليمي، وقدّموا الشكر لإدارة المعهد وقيادات جامعة الوادى الجديد على تيسير وتنظيم هذا الملتقى الراقي. هذا التجمع أكّد مرة أخرى على دور الجامعة في تنمية مهارات طلابها وتوفير التجارب التعليمية المتنوعة والمثرية لهم.

شاركت جامعة الوادى الجديد في معسكر اعداد القادة بحلوان تحت شعار " مبدعون باختلاف "