اتحاد طلاب جامعة الوادي الجديد يشارك في معسكر الجمهورية الجديدة

شارك اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد في معسكر الجمهورية الجديدة الذي نظمته جامعة المنصورة. تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب

وقد حضر المعسكر عدد كبير من قيادات وزارة الشباب والرياضة وجامعة المنصورة، بالإضافة لمشاركة عدد من السياسيين ونواب البرلمان. أكد الدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد شارك بوفد مكون من 5 طلاب في المعسكر.

أوضح أن المعسكر يشمل ندوات وحلقات نقاشية حول التطورات التي تشهدها الدولة المصرية، وكذلك رؤية مصر المستقبلية عام 2030. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم ندوات عن إدارة المعسكرات والأنشطة الطلابية، بالإضافة إلى المواضيع المتعلقة بالشباب الجامعي.

وقد عبر وفد جامعة الوادى الجديد المشارك في معسكر الجمهورية الجديدة، الذي نظمته جامعة المنصورة، عن شكره وتقديره لقيادات جامعة المنصورة على حسن الاستقبال والتنظيم، وأعرب عن شكرهم لقيادات الجامعة على دعم الأنشطة الجامعية في كافة أشكالها.

وفي ختام المعسكر، تم توزيع الدروع والهدايا التذكارية للوفود المشاركة

شارك اتحاد طلاب جامعة الوادى الجديد في معسكر الجمهورية الجديدة