إزالة 3 حالات تعد على الأراضي بقنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، برئاسة العميد طارق لطفي رئيس الوحدة المحلية، عدة حملات مكبرة، اليوم السبت، بنطاق الوحدة المحلية لإزالة التعديات وحالات البناء بدون ترخيص.

وقامت الوحدة المحلية لقرية الأشراف، برئاسة أحمد البتيتى، بتنفيذ إزالة فورية تعدى على أرض أملاك دولة بمساحة ٨٠ متر عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية الأشراف الشرقية التابعة لمركز قنا .

وأوضح العميد طارق لطفي، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وذلك تنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا، بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضى أملاك الدولة ومنع انتشار العشوائيات.

ونجحت الوحدة المحلية لقرية أبنود، برئاسة رفاعى عبداللاه رئيس القرية، بتنفيذ حالة إزالة بمساحة 150 متر حالة تعدى على أرض أملاك خاصة زراعة عبارة عن سور بالطوب الأبيض والأسمنت بناحية كلاحين أبنود .

وشنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة برئاسة محمد غلاب، من تنفيذ حالة إزالة بمساحة 1000 متر حالة تعدى على أرض أملاك دولة عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض والأسمنت داخل حدود ال ٢ كيلو.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضى أملاك الدولة وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.