فتح باب القيد للدراسات العليا بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزئية بجامعة أسيوط

أعلنت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي، عن فتح باب القيد للدراسات العليا بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزئية في العام الجامعي 2023 / 2024، والأوراق المطلوبة للقيد ( الدكتوراه - الماجستير - الدبلوم )، على أن يتقدم الطالب شخصيا لتقديم أوراق القيد خلال الفترة من 13 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2023.

يقبل المعهد التسجيل لخريجي كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، والتمريض، والحاسبات والمعلومات، والهندسة، تحت إشراف الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح عميد المعهد، والدكتور علاء الدين حامد سيد وكيل المعهد للدراسات العليا والبحوث.

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