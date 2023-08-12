لطلاب الثانوية.. شروط التقدم للمعهد الفني الشرطي الصحي

المعاهد العسكرية والشرطية، يسعى الكثير من طلاب المرحلة الثانوية للتقدم والقبول في الكليات والمعاهد العسكرية والشرطية، والتي يأتي من بينها المعهد الفني الشرطي الصحي، التابع لوزارة الداخلية، التي أعلنت عن قبول دفعة جديدة من الذكور والإناث الراغبين في الالتحاق بالدراسة في المعهد.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، شروط الالتحاق بالمعهد الفني الشرطي الصحي.

شروط التقدم للمعهد الفني الشرطي الصحي

أن يكون الطالب المتقدم محمود السيرة حسن السمعة.

ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ألا يكون سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائى.

أن يستوفى شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، ويتعد بعدم الزواج طوال سنوات الدراسة.

يقر المتقدم بقبوله العمل فى أى جهة شرطية وفقًا لاحتياجات العمل.

يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى منها نهائيًا.

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة شعبة علمى علوم، والشهادة الثانوية الأزهرية شعبة علمى.

يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين الأصل غير مجنسين.

لا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا، ولا يزيد عن 25 عامًا، في 1 أكتوبر 2023.

لا يقل الطول عن 160 سم للإناث، و 165 للذكور.

لا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 من طوله (الوزن = الطول - 100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.

الحد الأدنى للمجموع 60%، والحد الأدنى للغة الإنجليزية 65%.

مميزات الالتحاق بالمعهد الشرطي الصحي

تتحمل الدولة نفقات التعليم، والتدريب، وقيمة الملابس ذات الصلة أثناء فترة الدراسة بالمعهد.

تصرف للطلاب المنتظمين بالدراسة مكافأة مالية شهرية أثناء فترة الدراسة، وحوافز مادية ومعنوية للأوائل والمتفوقين.

الاستفادة من الخدمات الاجتماعية والمساهمات الإنسانية التى تقدمها لجنة الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية.