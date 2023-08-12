إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بعد غد

تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة بعد غد الإثنين، الموافق 14 أغسطس الجاري.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

ويكشف وزير التعليم العالي خلال المؤتمر موعد فتح باب التقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 والحدود الدنيا لكل شعبة، والكليات التي يتوفر بها أماكن أمام طلاب الثانوية العامة.

وفتحت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى يوم السبت الماضي واستمر التقديم حتى اليوم الخميس إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات 2023

وتتيح وزارة التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة رابطُا رسميًا إلكترونيًا لمعرفة نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2023 فور إعلانها موقع التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا).

حدود المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعبالثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

آلية التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات 2023