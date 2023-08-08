تنسيق الجامعات 2023| كيف تعرف نتيجتك في المرحلة الأولى

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن طريقة التعرف على نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 فور اعتمادها.

ويتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 يوم السبت المقبل الموافق 12 أغسطس الجاري.

وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب المرحلة الأولى من الثانوية العامة يوم السبت الماضي.

وتستمر وزارة التعليم العالي في فتح باب التقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 حتى يوم الخميس الموافق 10 أغسطس 2023.

آلية التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات 2023

- نتيجة تنسيق الجامعات 2023 ستكون متاحة على نفس موقع التنسيق الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

- يتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد إعلان نتائج مرحلة تقليل الاغتراب والتي تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الثانية وإعلان نتائج القبول بها.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 التعرف على نتيجة تنسيق الجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية (من هنا).

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

وحددت وزارة التعليم العالي الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعب الثلاث العلمية علوم، والعلمية رياضيات، والأدبية في الثانوية العامة.

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.

تعليمات تنسيق الجامعات 2023 :

- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).