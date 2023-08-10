تنسيق الجامعات 2023| مميزات برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات في جامعة حلوان

أعلنت كلية هندسة المطرية في جامعة حلوان عن برنامج هندسة الميكاترونكس بالسيارات وهو برنامج بنظام الساعات المعتمدة.

ويجمع البرنامج بين التخصصات الميكانيكية والكهربائية بكليتي الهندسة في جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور محمد حسين ربيع عميد الكلية.

يعد البرنامج الأول فى الجامعات الحكومية فى مصر فى هذا المجال، ويشمل البرنامج دراسة للسيارات الذكية Intelligent Vehicles، هذا بالإضافة إلى السيارات الكهربائية والمهجنه.

وتكون الدراسة فى برنامج هندسة الميكاترونكس في جامعة حلوان تركز على التصميمات الحديثة في السيارات (السيارات الكهربائية والمهجنة)، ودراسة نظم التحكم والاليكترونيات والاتصالات المستخدمة في السيارات الذكية، ويتيح البرنامج إمكانية التدريب خارج مصر فى اليابان وامريكا وانجلترا، وكذلك المشاركة فى المسابقات الدولية فى مجال تصميم السيارات الكهربائية والمهجنة.

ويقبل البرنامج في جامعة حلوان الطلاب الجدد من الثانوية العامة المقبولين بالكلية أو المقبولين بأى كلية هندسة حكومية، وكذلك الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى، هذا ويتم الانتهاء من البرنامج الدراسي خلال أربع سنوات بمعدل(١٦٠ ساعة معتمدة )، ويقوم بالتدريس نخبة من أساتذة هندسة السيارات والاتصالات والاليكترونيات والقوى الميكانيكية والتصميم الميكانيكى من كليات الهندسة المختلفة .

رئيس جامعة حلوان يتفقد استعدادات أسبوع الشباب

وأجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية لتطوير البنية التحتية والتجهيزية، والمرافق وأعمال الصيانة والتشجير وتجهيز الملاعب والقاعات، استعدادًا لاستقبال ضيوف جامعة حلوان في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر سبتمبر ٢٠٢٣.

وأكد رئيس جامعة حلوان أهمية اسبوع شباب الجامعات في تحقيق التواصل بين طلاب الجامعات المصرية وتبادل الثقافات بين الشباب وتحقيق التكامل بينهم، حيث يتنافس الطلاب في عدد من المسابقات والأنشطة الرياضية والاجتماعية والعلمية والثقافية والفنية والجوالة، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الموازية التي تقام على هامش الأسبوع الذي يجمع المتميزين من طلاب الجامعات المصرية، بحضور رؤساء الجامعات وعدد كبير من القيادات والشخصيات العامة.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أن الأسبوع يجمع شباب الباحثين والمبتكرين وشباب المبادرات المجتمعية ليلتقوا سويًا لاستثمار جهودهم في الحوار والنشاط الطلابي الفعال، واستثمار طاقاتهم وطموحاتهم الواعدة وأفكارهم البنائة لتطوير قدراتهم بشكل إيجابي.







