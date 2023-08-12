السبت 12 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظة الأقصر تعلن عن عدد من المزايدات العلنية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح المزايدات العلنية العامة شملت بارك انتظار السيارات، بعدد من الأماكن.

وشملت المزايدات كل من:


1ـ استغلال وتشغيل ساحة انتظار سيارات اسفل كوبري ابو الجود بمدينة الاقصر لمدة خمس سنوات 
تأمين دخول المزاد   35000  جنية 
جلسة الاحد الموافق 27 أغسطس /2023م 
2ـ استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات امام مستشفي الكرنك الدولي بمدينة الاقصر لمدة ثلاث  سنوات 
تأمين دخول المزاد   105000  جنية 
جلسة الاثنين الموافق 28أغسطس  2023
3ـ استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات امام بنك الاسكندرية بمدينة الاقصر لمدة ثلاث  سنوات 
تأمين دخول المزاد   60000  جنية 
جلسة  الثلاثاء الموافق 29 أغسطس /2023م 
4ـ استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات بجوار كنيسة العذراء بمدينة الاقصر لمدة ثلاث  سنوات 
تأمين دخول المزاد   40000  جنية 
جلسة  الاربعاء الموافق 30 أغسطس /2023م 
5ـ استغلال وتشغيل بارك انتظار دراجات بخارية بجوار مستشفي الكرنك الدولي بمدينة الاقصر لمدة ثلاث  سنوات 
تأمين دخول المزاد   30000  جنية 
جلسة  الخميس الموافق  31 أغسطس /2023م 
ـ  ثمن الكراسة للمزايدات ارقام ( 1 , 3 , 4 , 5 ) 340.90 ج والمزايدة رقم ( 2 )  مبلغ 454.9 ج  ( شاملة ضريبة القيمة المضافة )
ـ تباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة  بمقر إدارة العقود والمشتريات  بالجزيرة العواميه ت  ف : 0952281578 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في اليوم المحدد قرين كل مزايده.
تقدم المستندات المبينه بكراسات الشروط والمواصفات.
ـ يمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات منwww.etenders.gov.eg)  ) 
القانون 182 لسنة 2018م ولائحته  التنفيذية مكملا للإعلان