محافظة الأقصر تعلن عن عدد من المزايدات العلنية

أعلنت محافظة الأقصر عن طرح المزايدات العلنية العامة شملت بارك انتظار السيارات، بعدد من الأماكن.

وشملت المزايدات كل من:



1ـ استغلال وتشغيل ساحة انتظار سيارات اسفل كوبري ابو الجود بمدينة الاقصر لمدة خمس سنوات

تأمين دخول المزاد 35000 جنية

جلسة الاحد الموافق 27 أغسطس /2023م

2ـ استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات امام مستشفي الكرنك الدولي بمدينة الاقصر لمدة ثلاث سنوات

تأمين دخول المزاد 105000 جنية

جلسة الاثنين الموافق 28أغسطس 2023

3ـ استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات امام بنك الاسكندرية بمدينة الاقصر لمدة ثلاث سنوات

تأمين دخول المزاد 60000 جنية

جلسة الثلاثاء الموافق 29 أغسطس /2023م

4ـ استغلال وتشغيل بارك انتظار سيارات بجوار كنيسة العذراء بمدينة الاقصر لمدة ثلاث سنوات

تأمين دخول المزاد 40000 جنية

جلسة الاربعاء الموافق 30 أغسطس /2023م

5ـ استغلال وتشغيل بارك انتظار دراجات بخارية بجوار مستشفي الكرنك الدولي بمدينة الاقصر لمدة ثلاث سنوات

تأمين دخول المزاد 30000 جنية

جلسة الخميس الموافق 31 أغسطس /2023م

ـ ثمن الكراسة للمزايدات ارقام ( 1 , 3 , 4 , 5 ) 340.90 ج والمزايدة رقم ( 2 ) مبلغ 454.9 ج ( شاملة ضريبة القيمة المضافة )

ـ تباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العواميه ت ف : 0952281578 في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً في اليوم المحدد قرين كل مزايده.

تقدم المستندات المبينه بكراسات الشروط والمواصفات.

ـ يمكن الاطلاع والحصول علي نسخة من كراسة الشروط والمواصفات منwww.etenders.gov.eg) )

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