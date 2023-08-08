بالأرقام.. استخدام الطلاب للهواتف في عام 2023

أفادت أخر احصائيات رقمية، حول استخدام الطلاب للهواتف الذكية في المدارس خلال عام 2023 ، بأن 94% من الطلاب يستخدمون هواتفهم لأغراض أكاديمية ، ويعتقدون أنها حسنة قدراتهم على التعلم والاحتفاظ بالمعلومات .

الهواتف الذكية

وأكدت الاحصائية أن 10% من الطلاب اعترافوا باستخدام هواتفهم في إرسال سائل نصية أثناء الامتحان، ولا يستطيع 11% من الطلاب التوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة في الفصل الدراسي ، و84% من أهالي الطلاب اتخذوا قرارا بمراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف المحمولة.

ولدى 95% من المراهقين إمكانية الوصول إلى هاتف ذكي ، و45% يستخدمون الانترنت بشكل دائم تقريبا ، ويعتقد 68% من الطلاب بأن رنين هواتفهم المستمر أحد أكثر عوامل التشتيت الخارجية التي تُعيق تعلمهم.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية .

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