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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بالأرقام.. استخدام الطلاب للهواتف في عام 2023

إدمان الطلاب على
إدمان الطلاب على الهواتف الذكية

أفادت أخر احصائيات رقمية، حول استخدام الطلاب للهواتف الذكية في المدارس خلال عام 2023 ، بأن 94% من الطلاب يستخدمون هواتفهم لأغراض أكاديمية ، ويعتقدون أنها حسنة قدراتهم على التعلم والاحتفاظ بالمعلومات . 

الهواتف الذكية

وأكدت الاحصائية أن 10% من الطلاب اعترافوا باستخدام هواتفهم في إرسال سائل نصية أثناء الامتحان، ولا يستطيع 11% من الطلاب التوقف عن استخدام هواتفهم المحمولة في الفصل الدراسي ، و84% من أهالي الطلاب اتخذوا قرارا بمراقبة نشاط أبنائهم على الهواتف المحمولة.

 

ولدى 95% من المراهقين إمكانية الوصول إلى هاتف ذكي ، و45% يستخدمون الانترنت بشكل دائم تقريبا ، ويعتقد 68% من الطلاب بأن رنين هواتفهم المستمر أحد أكثر عوامل التشتيت الخارجية التي تُعيق تعلمهم. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية . 

 

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