رئيس محلية باريس يشدد علي ضرورة ترشيد الطاقة الكهربائية

جولة تفقدية قام بها عبد الناصر صالح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس التابعة لمحافظة الوادي الجديد، إلى قرى جده وجورمشين 7، لمتابعة أعمال وأداء الوحدات القروية ومدى التفاعل وسرعة تقديم الخدمة للمواطنين. في هذه الجولة، قام رئيس الوحدة المحلية بالتأكيد على رؤساء القرى بضخ كميات كبيرة من السلع لخدمة المواطنين وضمان توافرها في المنافذ.

وجه أيضًا بعقد لقاءات دورية للاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين والوقوف على حلها، حيث أكد رئيس الوحدة المحلية على أهمية متابعة التعديات على أراضي الدولة وإزالتها بشكل فوري. كما شدد على ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الطاقة الكهربائية.

جاءت هذه الجولة التفقدية للتأكيد على أهمية تحسين الخدمات التي تقدمها الوحدات القروية للمواطنين في قرى جده وجورمشين 7. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التفاعل والتواصل الفعال مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل سريع وفعال.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى تحسين حياة المواطنين في هذه القرى وزيادة رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم. كما ستعزز هذه الجولة التفقدية الروح المجتمعية والتعاون بين السلطات المحلية والمواطنين في باريس لتحقيق التقدم والتطور في المنطقة.

رئيس الوحدة المحلية بباريس يشدد علي ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الطاقة الكهربائية

رئيس الوحدة المحلية بباريس يشدد علي ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الطاقة الكهربائية

رئيس الوحدة المحلية بباريس يشدد علي ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الطاقة الكهربائية

رئيس الوحدة المحلية بباريس يشدد علي ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الطاقة الكهربائية

رئيس الوحدة المحلية بباريس يشدد علي ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الطاقة الكهربائية

رئيس الوحدة المحلية بباريس يشدد علي ضرورة الالتزام بترشيد استخدام الطاقة الكهربائية