عاجل
حقيقة صور نفوق أسماك البلطي والبوري بالإسكندرية (فيديو) شعبة الخضراوات والفواكه تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد انخفاضها (فيديو)
الإثنين 07 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تحذير عاجل من الأمن العام بالمملكة العربية السعودية

الأمن العام بالسعودية
الأمن العام بالسعودية

حذر الأمن العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من جهات سوق صرف العملات غير المرخصة، مشيرا إلي أن المحتالين ينتحلون أسماء شركات مالية مرخصة للاحتيال على ضحاياهم، طالب بضرورة تأكد المستفيدين من الجهات التي يتعاملون معها  لعدم الوقوع في فخ الأكاذيب.

الأمن السعودي يحذر المواطنين من عمليات الاحتيال

وكتب الأمن السعودي، في تغريدة على منصة “تويتر”، :"المحتالين ينتحلون أسماء شركات مالية للاحتيال على ضحاياهم".

 

وفي سياق أخر، أصدر الأمن العام السعودي، قرار منع المقيمين بالسعودية من الدخول إلى مكة المكرمة دون تصريح بدءًا من الإثنين، ويأتي هذا القرار تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج.

منع المقيمين بالسعودية من الدخول إلى مكة المكرمة:

 أعلن الأمن العام السعودية، أنه يقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، كما أنه سيتم العمل بهذا القرار بداية من اليوم الإثنين 15 مايو 2023.

 

اقرأ ايضًا.. لا سيارات أجرة جديدة في مكة المكرمة.. إيقاف التراخيص

 يمنع المقيمون الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول لمكة المكرمة، وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

مواد متعلقة

الأرصاد السعودية تحذر من استمرار هطول الأمطار على عسير وجازان

أبها السعودية تعيش أجواء شتوية.. سقوط للمطر والثلج

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

غدا .. تنس الطاولة الباراليمبي يسافر إلى السعودية للمشاركة في بطولتها الدولية

استئناف المحادثات حول حرب أوكرانيا برعاية السعودية في جدة

السعودية.. موعد صرف راتب التقاعد لشهر أغسطس

السعودية.. أمطار وسقوط حبات من الثلج بمنطقة السودة