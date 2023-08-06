تحذير عاجل من الأمن العام بالمملكة العربية السعودية

حذر الأمن العام في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من جهات سوق صرف العملات غير المرخصة، مشيرا إلي أن المحتالين ينتحلون أسماء شركات مالية مرخصة للاحتيال على ضحاياهم، طالب بضرورة تأكد المستفيدين من الجهات التي يتعاملون معها لعدم الوقوع في فخ الأكاذيب.

الأمن السعودي يحذر المواطنين من عمليات الاحتيال

وكتب الأمن السعودي، في تغريدة على منصة “تويتر”، :"المحتالين ينتحلون أسماء شركات مالية للاحتيال على ضحاياهم".

وفي سياق أخر، أصدر الأمن العام السعودي، قرار منع المقيمين بالسعودية من الدخول إلى مكة المكرمة دون تصريح بدءًا من الإثنين، ويأتي هذا القرار تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج.

منع المقيمين بالسعودية من الدخول إلى مكة المكرمة:

أعلن الأمن العام السعودية، أنه يقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، كما أنه سيتم العمل بهذا القرار بداية من اليوم الإثنين 15 مايو 2023.

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يمنع المقيمون الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول لمكة المكرمة، وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.