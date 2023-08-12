رئيس جامعة أسيوط يكرم العميد السابق لكلية طب الأسنان تقديراً لجهوده

كرم الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، بالأمس الجمعة 11 أغسطس، بمكتب رئيس الجامعة بالدقي، الدكتور محمد عبد المجيد قطامش أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بجامعة عين شمس، والمشرف السابق على كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط؛ نظرًا لإسهاماته، وجهوده، وتفانيه في العمل؛ للارتقاء بالعملية التعليمية، والبحثية، وخدمة المجتمع بالكلية؛ حيث شهدت الكلية الكثير من الإنجازات في كافة القطاعات، أثناء فترة إشرافه عليها.

وأهدى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، المشرف السابق على كلية طب الأسنان ؛ درع الجامعة، وشهادة تقدير؛ تقديرا له، مؤكدا حرص الجامعة على تكريم كل مسئول بذل جهداً؛ لخدمة الجامعة خلال توليه المسئولية؛ ليأتي من يخلفه، ويستكمل ما قام به، مضيفاً أن هذا النهج تسعى جامعة أسيوط إلى تكريسه، وهو أنه لن يبدأ أي مسئول من الصفر، بل سيُكمل مسيرة العمل.

ووجه الدكتور قطامش، التحية والتقدير للدكتور أحمد المنشاوي؛ على ما يبذله من جهد في تطوير جامعة أسيوط، وما يحدث من نقله نوعية في جامعة أسيوط، معربًا عن سعادته بهذا التكريم.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن كلية طب الأسنان شهدت تطورًا في مختلف الجوانب التعليمية، والعلمية، والبحثية؛ طبقًا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي، والعالمي، ويسهم في رفع الكفاءة المهنية لخريجي الكلية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أن مستشفى الأسنان الجامعي بأسيوط يعد أكبر صرح متخصص على مستوى الجمهورية، يواكب كل ما هو جديد في مجال طب الأسنان؛ لتقديم خدمات متميزة في ظل الثقة الكبيرة التي نالتها المستشفى من المرضى ، والمترددين عليه من كافة محافظات مصر، مضيفا أن المستشفى مقام على مساحة تزيد عن 6 آلاف متر مربع، وتضم أحدث الأجهزة والمعدات الطبية، التى تبلغ تكلفتها أكثر من 45 مليون جنيه، كما تبلغ قيمتها الإنشائية أكثر من 89 مليون جنيه، ويستقبل نحو 1200 مريض شهريا، لافتاً أن المستشفى تدعم أبناءنا الطلاب فى كلية طب الأسنان، والكفاءات الأكاديمية، والطبية بالكلية؛ بما يسهم بشكل كبير فى تقديم خدمة طبية متميزة لمرضى الأسنان المترددين عليها من مختلف محافظات الصعيد، مؤكدا أن المستشفى تضم كوادر على أعلى مستوى من الأطباء في مختلف التخصصات، وأعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان، والهيئة المعاونة، والتمريض،

يذكر أنه؛ تم الندب الجزئي للدكتور محمد عبدالمجيد قطامش، أستاذ جراحة الفم والوجه والفكين بجامعة عين شمس؛ للإشراف على كلية طب الأسنان بجامعة أسيوط منذ عام 2020/ 2021، وقد أنشئت كلية طب الفم والأسنان- جامعة أسيوط بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 194 لسنـة 2012، وبدأ العمل بها من العام الجامعي 2012/ 2013.

رئيس جامعة أسيوط يكرم العميد السابق لكلية طب الأسنان تقديراً لجهوده