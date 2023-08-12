قومي المرأة ينفذ فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بأسيوط والوادي الجديد

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد فعاليات الحملة الثانية من ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة". استهدفت الحملة عدداً من السيدات والرجال والأطفال في قرى وأحياء مراكز تلك المحافظات.

تهدف الحملة إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين. كما تعمل على رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية.

تشارك في الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمي ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات. بالإضافة إلى ذلك، يشارك القادة الدينيون مثل الشيوخ والقساوسة والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام في جلسات الدوار والوعاظ والراهبات.

يجدر بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت في بداية الشهر الجاري وستستمر على مدار شهرين. سيتم تنفيذ الحملة في عدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، بالإضافة إلى عدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.

قومي المرأة بأسيوط والوادي الجديد ينفذ الحملة الثانية لطرق الأبواب بلدى أمانة

قومي المرأة بأسيوط والوادي الجديد ينفذ الحملة الثانية لطرق الأبواب بلدى أمانة

قومي المرأة بأسيوط والوادي الجديد ينفذ الحملة الثانية لطرق الأبواب بلدى أمانة