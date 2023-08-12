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السبت 12 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شروط وخطوات التقديم للمعاهد الشرطية الفنية الصحية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

المعاهد الشرطية.. كشفت وزارة الداخلية عن فتح باب تقديم للمعاهد الشرطية الفنية الصحية، أمام طلاب الثانوية العامة، الاثنين الماضي.

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وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل التقديم للالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية للحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم، والشهادة الثانوية الأزهرية.

شروط التقديم للمعاهد الشرطية الفنية الصحية

- الطالب يقضى 3 أشهر تدريب أساسي بالمعاهد بنظام الإقامة وباقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي.

- حصول الطالب على مجموعة 60% كحد أدنى.

- يكون الطالب حاصلا في اللغة الإنجليزية على مجموعة 65% كحد أدنى.

- مراجعة شروط الالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت (www.moi.gov.eg). 

- مدة الدراسة بالمعاهد (سنتان) يحصل الخريج على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة (معاون أمن ثالث) يترقى بعدها في الدرجات المختلفة. 

-  تقديم خدمة صحية أفضل خاصةً في مجالي (التمريض والطوارئ - الرعاية العاجلة).

- منظومة طبية متكاملة بوزارة الداخلية تتسم بالتطور والتميز من خلال الكفاءة العالية للكوادر الصحية والتجهيزات التقنية المتطورة المزودة بها والصروح الطبية المنشأة على أحدث الطرز المعمارية.

 التطوير المستمر

وللالتحاق بالمعاهد الشرطية الفنية الصحية هناك شروط أعلنتها وزارة الداخلية في بيان صادر عنها، وذلك في إطار التطوير المستمر لمنظومة الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية أنشأت الوزارة المعهد الفني الصحي الشرطي بمدينة نصر وآخر بالإسكندرية لإعداد أفراد شرطة فنيين ومتخصصين .

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