خبير تربوي يقدم روشتة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل بدء التنسيق

قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إنه بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة تبدأ مرحلة تنسيق المرحلة الأولى، إذْ إنه في تلك الفترة يصاب الطلاب وأولياء الأمور بقلق وتوتر يتعلق بتحديد مصيره في المستقبل.

أضاف حمزة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أنه لابد من توجيه بعض النصائح والإرشادات للطالب قبل بدء مرحلة التنسيق حتى يستطيع الطالب اختيار الكلية المناسبة له والتي تتوافق مع مهاراته وقدراته.

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل بدء التنسيق:

وجه الخبير التربوي، نصائح للطلاب عدة أثناء تسجيل الرغبات ومنها، أن يحدد الطالب رغباته بشكل جيد حتى يستطيع ترتيبها وفقًا للكليات التي يرغب في الالتحاق بها، وأن يحدد أيضًا الكليات التي يستطيع الابتكار والإبداع عند الالتحاق بها.

تابع، على الطلاب البحث عن الجامعات المناسبة التي تلبي احتياجاتهم وتتناسب مع اهتماماتهم ومستوى دراسته ويمكن الاطلاع على مواقع الجامعات والتعرف على المناهج الدراسية وشروط القبول والتكاليف وغيرها من المعلومات المهمة.

شدد على دور أولياء الأمور قائلًا: لأولياء الأمور في تلك الفترة عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة دور مهم جدًا، لا سيما مع الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على درجات مرتفعة، وهو أن يبثوا روح الطمأنينة لأبنائهم والتأكيد على أن الثانوية العامة ليست آخر المطاف وإنما هي بداية لمرحلة جديدة في الحياة، لافتًا إلى أنهم يجب أن يكونوا داعمين لأبنائهم في تلك الفترة خصوصًا من الناحية النفسية.

موعد تنسيق المرحلة الأولى:

جدير بالذكر أن الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قال: “إن المرحلة الأولى من التنسيق تبدأ السبت المقبل، وآلية التنسيق الإلكتروني هي المعتمدة، كما أن معامل الحاسبات بالجامعات الحكومية تستقبل الطلاب على مدار 24 ساعة خلال ال5 أيام التي تكون متاحة للطالب لعمل التنسيق اللازم”.

نصح عبدالغفار في تصريحات تلفزيونية له، الطلاب بالاحتفاظ بسرية الرقم الخاص به، قائلًا: "الرقم السري خاص وشديد الخصوصية ولا يجب أن يكون في يد أي شخص"، ووجه الطلاب بمراجعة الجامعات الحكومية عبر المواقع الإلكترونية للتعرف على البرامج الدراسية الجديدة والمطورة التي تناسب سوق العمل.