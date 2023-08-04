خطة ترشيد استهلاك الكهرباء في جامعة القاهرة

وجَّه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بتنفيذ تعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع مؤسسات الجامعة.

وجَّه رئيس جامعة القاهرة عمداء كليات الجامعة ومعاهدها بسرعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتحقيق المزيد من الترشيد في الإنارة العامة لكل المقار العامة التي تتولى الدولة مسئوليتها، وفق خطة تم التوافق عليها.

أكد رئيس جامعة القاهرة ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات الترشيد التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وقيام كل جهة بوضع خطة تنفيذية واضحة ومحددة الاختصاصات والمسئوليات لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت التابعة للجامعة، مع مراعاة تقييم تلك الإجراءات في تحقيق مستهدفات الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

مراجعة مرافق الكهرباء في جامعة القاهرة:

جامعة القاهرة

شدد رئيس جامعة القاهرة على عمداء كليات الجامعة ومعاهدها بأهمية مراجعة مرافق الكهرباء كافة وضمان سلامتها واستيفائها معايير التشغيل وفقًا للمعمول به ومن خلال المختصين الفنيين.

وجَّه رئيس جامعة القاهرة بأن يتولى الأمين العام للجامعة وذوي الاختصاص متابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمختلف أماكن ومنشآت الجامعة.

أنظمة إنارة ذكية في جامعة القاهرة:

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شكلت في أكتوبر عام 2017 لجنة من أساتذة كليتي الهندسة والعلوم، لمتابعة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي في مباني الجامعة ومنشآتها، ومراجعة سلامة أعمال التوصيلات، وآليات ترشيد استهلاك التيار الكهربائي، وتنفيذ تلك الآليات على مستوى الجامعة بما في ذلك التحول من اللمبات التقليدية إلى أخرى موفرة، والحد من الطاقة الكهربية المهدرة، مع استخدام أنظمة ذكية في مجال الكهرباء وتشغيل الأجهزة الكهربية بطريقة أكثر كفاءة لتغطي الاحتياج الفعلي، علاوة على الصيانة المستمرة لمحطات الطاقة الشمسية وضمان أعلى معدلات تشغيل لها طبقًا للمواصفات القياسية لتوفير استخدام الكهرباء.

خطة الحكومة لترشيد الكهرباء:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك خطة حكومية لمزيد من ترشيد استهلاك الكهرباء، بعد موجة انقطاعات في التيار الكهرباء تسود مصر منذ منتصف الأسبوع الماضي.

وجَّه رئيس مجلس الوزراء بترشيد الاستهلاك في المنشآت الحكومية ومنح الموظفين عمل من المنزل يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس الجاري.