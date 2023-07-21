عميد طب جنوب الوادي عن رسوب ثلثي الطلاب: 60% رسبوا في كل المواد

علق الدكتور علي عبدالرحمن عميد كلية الطب بجنوب الوادي، على نتيجة الفرقة الأولى من الكلية ورسوب 70% من الطلاب، قائلا: “النتيجة صادمة لأنننا اعتدنا خلال السنوات الماضية أن نسب الرسوب لا تزيد على 10% فقط، أو 15% على الأكثر، لكن النتيجة هذا العام غريبة".

وأضاف عبد الرحمن ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، مساء اليوم الجمعة أنه فوجئ في الترم الأول برسوب 70% من الطلاب في الكلية، وفي الترم الثاني 72%، موضحًا أن نتيجة هذا العام صادمة له.

الطلاب هذا العام جاءوا من مدارس ومراكز بعينها

وتابع: "بحثنا عن الأسباب الحقيقية، واكتشفنا أن الطلاب في الكلية هذا العام جاءوا من مدارس ومراكز بعينها، وكده في خلل في التعليم ما قبل الجامعي، وأن الطلبة لا يوجد لديها الكفاءة التي تؤهلها للدراسة بكلية الطب المعروفة بأنها تحتاج قدرات خاصة للطلاب".

وأكد أن نسب الرسوب هذا العام جرس إنذار، لافتا إلى أن 60% من الطلبة راسبين في كل المواد، معلقا: "لازم الناس تعرف أن المستقبل مش كلية طب فقط، وكل طالب لازم يكتشف قدراته ويحاول يوظفها عشان يكون ناجح في مجاله".