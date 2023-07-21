عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي: الوضع في تل أبيب مُقلق للغاية
الجمعة 21 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

عميد طب جنوب الوادي عن رسوب ثلثي الطلاب: 60% رسبوا في كل المواد

جامعة جنوب الوادي
جامعة جنوب الوادي

علق الدكتور علي عبدالرحمن عميد كلية الطب بجنوب الوادي، على نتيجة الفرقة الأولى من الكلية ورسوب 70% من الطلاب، قائلا: “النتيجة صادمة لأنننا اعتدنا خلال السنوات الماضية أن نسب الرسوب لا تزيد على 10% فقط، أو 15% على الأكثر، لكن النتيجة هذا العام غريبة".

 

txt

رسوب 70% من طلاب كلية طب جنوب الوادي.. والجامعة: "تعليمنا منضبط" (فيديو)

وأضاف عبد الرحمن ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، مساء اليوم الجمعة  أنه فوجئ في الترم الأول برسوب 70% من الطلاب في الكلية، وفي الترم الثاني 72%، موضحًا أن نتيجة هذا العام صادمة له.

 الطلاب  هذا العام جاءوا من مدارس ومراكز بعينها

وتابع: "بحثنا عن الأسباب الحقيقية، واكتشفنا أن الطلاب في الكلية هذا العام جاءوا من مدارس ومراكز بعينها، وكده في خلل في التعليم ما قبل الجامعي، وأن الطلبة لا يوجد لديها الكفاءة التي تؤهلها للدراسة بكلية الطب المعروفة بأنها تحتاج قدرات خاصة للطلاب".

وأكد أن نسب الرسوب هذا العام جرس إنذار، لافتا إلى أن 60% من الطلبة راسبين في كل المواد، معلقا: "لازم الناس تعرف أن المستقبل مش كلية طب فقط، وكل طالب لازم يكتشف قدراته ويحاول يوظفها عشان يكون ناجح في مجاله". 

مواد متعلقة

رسوب 70% من طلاب كلية طب جنوب الوادي.. والجامعة: "تعليمنا منضبط" (فيديو)

أول تعليق من جامعة جنوب الوادي على ارتفاع نسبة الرسوب بأولى طب

إطلاق اسم الدكتور الراحل ياسر عبدالجليل على معمل طب بيطري جنوب الوادي

تخرج دفعة جديدة بكلية طب جنوب الوادي
الجريدة الورقية