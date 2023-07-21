آلية تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، آلية تسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الثانوية العامة.

وأكدت وزارة التعليم العالي إجراء تنسيق الجامعات 2023 إلكترونيًا بشكل كامل على موقع التنسيق كما هو معتاد خلال السنوات الماضية.

وناشدت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بضرورة التأني عند كتابة الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 ، وكتابة كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

ووجهت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة بضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات في تنسيق الجامعات 2023، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

استعدادات تنسيق الجامعات 2023

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب الثانوية العامة، وتعريف الطلاب بجميع المعلومات للمساعدة في تسجيل رغبات.

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كل المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وقال السيد عطا المشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني.

وبدأت أعمال مكتب التنسيق بفتح باب التقديم في اختبارات القدرات بالكليات التي تتطلب ذلك أمام طلاب الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023.

وتتضمن الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2023 : كليات الفنون الجميلة (فنون، عمارة)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات حلوان، ودمياط، وبنها، وبني سويف.

وتشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، وكلية التربية الفنية جامعة المنيا، وكليات التربية الرياضية، وكليات التربية النوعية شعبتا التربية الفنية والتربية الموسيقية.

كما تشمل الكليات التي تتطلب اختبارات القدرات 2023: شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، وشعبتا التربية الفنية بكليتي التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس، والتربية بالسويس جامعة السويس، وكلية التربية بالإسماعيلية شعبة التربية الموسيقية في جامعة قناة السويس.

رابط التقديم في تنسيق الجامعات 2023

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرابط المخصص للتسجيل في اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة كأول خطوات التقديم في تنسيق الجامعات 2023.

يمكنك التسجيل في اختبارات القدرات عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني (اضغط هنا) .



