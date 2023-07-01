أسعار الدواجن اليوم السبت

أسعار الفراخ.. واصلت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم السبت رابع ايام عيد الاضحى في الاسواق المصرية ومحال جزارة الدواجن استقرارًا وثباتا سعريا، على أخر معدلات سعرية شهدتها اسعارها، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء انخفض للكيلو لتسجل 66 جنيهًا للكيلو، واستقرت الدواجن الحمراء عند 74 جنيهًا للكيلو.

وفي هذا السياق تنشر ”بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن المجدمة والحية بالاسواق المصرية اليوم السبت، والتي جاءت أسعارها على النحو الأتي:

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدواجن خلال تعاملات، اليوم السبت، في الأسواق المصرية ومن أرض المزرعة، وتعد الدواجن هي السبيل الأمثل في أسعارها للمواطن بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار اللحوم الحمراء هذه الأيام خلال الاحتفاء بعيد الاضحى المبارك وما قبله، حيث يبحث المستهلك دائمًا عن الوصول إلى أرخص السلع تلبية احتياجات الأسرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها، وجاءت أسعارها اليوم السبت على النحو الآتي:

نعرض الأسعار وفقًا لأسعار بورصة الدواجن اليوم، ومتغيرات الاقتصاد المحلي، من خلال تقرير يومي نعرض أسعار الدواجن أولا بأول.

سعر الدواجن بالمزرعة اليوم السبت:

الدواجن

انخفض كيلو الدواجن البيضاء ليسجل 66 جنيهًا للكيلو، واستقرت الدواجن الحمراء عند 74 جنيهًا للكيلو، وكذلك استقر سعر كيلو الدواجن البلدي عند 99 جنيهًا للكيلو.

سعر الدواجن والبانيه للمستهلك:

انخفض سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك ليسجل 80 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر كيلو الواجن الحمراء عند 87 جنيهًا للكيلو، وكذلك استقر سعر كيلو الدواجن البلدي عند 115 جنيهًا للكيلو.

وانخفض سعر البانيه ليسجل 165 جنيهًا للكيلو اليوم السبت 1 يوليو 2023.

وسبق أن أشارت شعبة الثروة الداجنة، في تقرير لها، إلى استمرارية التباين في اسعار الدواجن اليوم خلال تعاملات السوق بشكل ملحوظ، جاءت نظير الارتفاعات التي شهدتها خلال الفترة الماضية والتي ما زالت تؤثر عليها حتى الآن، وسجلت الدواجن اليوم بالسوق الأسعار التالية وفق آخر تقارير صادرة من بورصة الدواجن: