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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جامعة القاهرة تطلق معسكر تطوير الوعى الوطنى 6 أغسطس

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

تطلق جامعة القاهرة معسكر تطوير الوعى الوطنى تحت رعاية أ.د. محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، فى الفترة من يوم 6 أغسطس 2023 إلى يوم 29 أغسطس 2023، وذلك في إطار حرص جامعة القاهرة على تثقيف طلابها استكمالاً لمشروعها القومي الذى أدارته حول بناء الإنسان وتطوير العقل المصري.

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ويأتي النشاط الثقافي هذا العام تحت شعار تطوير الوعي الوطني بما يتسق مع الدور التوعوي والتثقيفي الواعد لطلاب جامعة القاهرة مع تقدير أهمية المشروع في تنمية المهارات القيادية من خلال التركيز على أسس تطوير الوعي الوطني لدى طلاب أفواج المعسكر الشبابي الداعم للفكر المستقبلي في سياق تأصيل روح الولاء والانتماء من خلال الحوار المفتوح مع الطلاب، وتحفيز وترسيخ مفهوم الوعي الوطني لديهم بدءا من سبل التعامل مع الطلاب، إلى جانب عطاء اللقاءات  الفكرية حول الطبائع النوعية للمشروعات الوطنية في ضوء رؤى مستقبل وحلم الأجيال الجديدة مع التركيز على الهوية وتكوين الشخصية القادمة على تحقيق رؤى المستقبل التي يشارك فيها من قيادات الفكر الوطني:

- أ.د. طلعت عبد القوي.

- أ. عبد السلام فاروق.

- أ.عبد اللطيف المناوي.

- أ.د. وجدي زين الدين.

أ.د. وجدي زين الدين رئيس تحرير موقع وجريدة الوفد

 

وتوزع المحاضرات على أربعة أفواج توزع خلالها على الطلاب الكتب التثقيفية وفي صدارتها كتاب الأستاذ عبد السلام فاروق (مصر في عالم مضطرب) نشر الهيئة المصرية للكتاب مع مجموعة من مطبوعات القطاع الثقافي بالجامعة.

كما يلتقي طلاب المعسكر ببعض القيادات الجامعية وفي صدارتهم أ.د. رئيس الجامعة، أ.د. المستشار الإعلامي، أ.د. المستشار الثقافي، أ.د. مستشار هيئة التدريس، أ.د. مجدي عمر - مع لقاءات يومية لطلاب المعسكر مع أ.د. مجدى عمر.

وتبدأ فعاليات المعسكر وفقا للجدول المقترح للأنشطة الثقافية على النحو التالى: