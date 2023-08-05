حالة الطقس| أماكن سقوط الأمطار في مصر

كشفت الهيئة العامة للارصاد الجوية أماكن سقوط للامطار الخفيفة وأحيانًا الرعدية في مصر اليوم السبت والتي تتضمن مناطق من جنوب البلاد (حلايب وشلاتين وأسوان وأبو سمبل والوادي الجديد)، فضًلا عن نشاط الرياح المثيرة للاتربة والرمال على نفس المناطق.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

وأضافت الهيئة، أن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة خلال 48 ساعة المقبلة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، ما ئل للحرارة رطب ليلا على كافة الانحاء.

ارتفاع نسب الرطوبة

وذكرت، هناك ارتفاع في نسب الرطوبة ما يُزيد من الاحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، ونشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة البحر

وتابعت الهيئة، حالة البحر الأحمر، لتكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، وأيضًا حالة البحر المتوسط، لتكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة: 38 درجة مئوية.

6 أكتوبر: 39 درجة مئوية.

بنهــــا: 38 درجة مئوية.

دمنهور: 37 درجة مئوية.

كفر الشيخ: 37 درجة مئوية.

المنصورة: 39 درجة مئوية.

الزقازيق: 39 درجة مئوية.

طنطا: 38 درجة مئوية.

دمياط: 36 درجة مئوية