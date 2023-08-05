أول تعليق للمصري صاحب جائزة أفضل عالم رياضيات علي مستوي العالم (فيديو)

كشف الدكتور محمود عبد العاطي الحاصل علي جائزة أفضل عالم رياضيات علي مستوي العالم، تفاصيل حصوله علي الجائزة العالمية.

كنت ضمن مؤسسي مدينة زويل مع العالم الراحل أحمد زويل خلال عام 2013

وقال أفضل عالم رياضيات علي مستوي العالم، خلال حواره برنامج المواطن أفندي على قناة المحور،مساء الجمعة :" من شروط الجائزة أن يكون المتقدم له نظرية بأسمه أبو براءة اختراع"، لافتا إلي أنه من ضمن مؤسسي مدينة زويل مع العالم الراحل أحمد زويل خلال عام 2013.

الجائزة تتكون من شهادة تقدير وميدالية ذهبية بالاضافة لقيمة مادية

وأضاف أفضل عالم رياضيات علي مستوي العالم:" الجائزة تتكون من شهادة تقدير وميدالية ذهبية بالاضافة لقيمة مادية، متابعا:" اتمني أن نقدم المزيد لبلدنا وأن نربط العلماء الموجدين بالداخل بالعلماء الموجدين خارجيا".

وحصل الدكتور محمود عبدالعاطي، الأستاذ بكلية العلوم جامعة سوهاج ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي للرياضيات، بجائزة تشين جيوشاو لأفضل علماء الرياضيات في العالم لعام 2023.

وتُقدّم هذه الجائزة من قبل الصين لتكريم المساهمات البارزة في مجال الرياضيات.

وقال الدكتور عبدالعاطي إن هذه الجائزة تعد من أهم التكريمات العالمية في علم الرياضيات، ومن المتوقع أن يتوجه إلى الصين في نوفمبر المقبل لتلقي الجائزة في حفل بهيج وأوضح أن فوزه بالجائزة جاء نتيجة ترشيحه من قِبل عدد من العلماء حول العالم، بفضل ابتكاره للمؤثر الرياضي المعروف باسم "يانج عبد العاطي كارلو".

وأضاف أن الجائزة التي حصل عليها عبارة عن مؤسسة مستقلة فى الصين تمنح الجوائز لعلماء الرياضيات كل عام، ولها عدة شروط، وشرطها الأساسي الخاص بالترشيح للجائزة أنه يجب أن يكون شخص لديه نظرية أو اختراع باسمه.

وعبّر "عبدالعاطي" عن شكره وامتنانه للتقدير الذي ناله من زملائه العلماء الذين اختاروا اسمه ليطلقوا عليه المؤثر الرياضي الجديد، وهو ما يُؤكد قيمة ابتكاراته العلمية وإسهاماته المهمة في مجال الرياضيات.

ويُذكر أن الجائزة تحمل اسم العالم الصيني الراحل تشين جيوشاو، الذي قدم نظريات مهمة في مجال التحليل الرياضي وأسهم بشكل كبير في حل مشكلات معقدة.