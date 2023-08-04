إطلاق معسكر القيادة الفعالة النسخة الأولى " تطوير الوعي الوطني"

تقيم جامعة القاهرة، معسكر القيادة الفعالة النسخة الأولى تحت شعار: " تطوير الوعي الوطني" وذلك تحت رعاية أ.د. محمد الخشت رئيس الجامعة، في الفترة من 6/8 إلى 29/8/2023.

حيث تقام الفعالية بمدرج 78 بكلية الآداب أيام الأحد –الأثنين– الثلاثاء من كل أسبوع، وتتم فعاليات المعسكر بقية أيام الأسبوع في مختلف الأنشطة بإشراف أ.د. مجدى عمر وجهاز رعاية الشباب بالمدينة الجامعية.

كما تتمم فعاليات أيام المحاضرات الأسبوعية بمتابعة من الأستاذ أشرف مدكور مدير عام العلاقات العامة وكوادر القطاع، وتتولى العلاقات العامة توزيع الكتب على طلاب المعسكر، وتسجيل محتوى الندوات وتفريغ البيانات بالتعاون والتنسيق مع قطاع التعليم المدمج.

ويتم استقبال الضيف بمكتب أ.د. نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وحضور المستشار الثقافي، أو بقاعة عباس العقاد بالدور الأرضى بالقبة بمعرفة العلاقات العامة.

مواعيد استقبال المشاركين بالندوة:-

الإثنين 7/8 استقبال أ.د. طلعت عبد القوى الساعة 10 صباحا.

الثلاثاء 8/8 استقبال الأستاذ يوسف أيوب الساعة 10 صباحا.

الإثنين 14/8 استقبال الأستاذ عبد السلام فاروق.

الثلاثاء 15/8 استقبال الأستاذ الدكتور على الدين هلال وزير الشباب والرياضة السابق.

الإثنين 21/8 استقبال الأستاذ عبد اللطيف المناوى.

الثلاثاء 22/8 استقبال الأستاذ أكرم القصاص.

الإثنين 28/8 استقبال الدكتور وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة وبوابة الوفد الإلكترونية.

ومن لقاء طلاب المعسكر مع قيادات الجامعة الأستاذ الدكتور مجدي عمر على مدار أيام المعسكر.

لقاء الطلاب مع الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة يوم الافتتاح بمدرج 78 بكلية الآداب بحضور الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور المستشار الثقافي (الاحد 6/8).

لقاء الطلاب مع الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة الأحد 13/8.

لقاء الطلاب مع الاستاذ الدكتور المستشار الثقافي الأحد 20/8.

لقاء الطلاب مع الاستاذ الدكتور المستشار الإعلامي الأحد 27/8.

لقاء الطلاب مع الاستاذ الدكتور مستشار رئيس الجامعة لشؤون هيئه التدريس الثلاثاء 29/8.

وتم توجيه الشكر لكليه الآداب على استضافه فعاليات الافواج الأربعة المشاركة في تطوير الوعي الوطني لدى الطلاب بجامعه القاهرة استكمالا لمشروع تطويل العقل المصري وبناء الانسان ومشروع التفكير النقدي المعاصر الذي تبناها الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة.