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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

وزير التعليم العالى يكرّم هشام عمران لفوزه بجائزة اليونسكو

لقاء وزير التعليم
لقاء وزير التعليم العالي وهشام عمران

كرم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور هشام عبد السلام عمران، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لفوزه بجائزة مسابقة منظمة اليونسكو "الفوزان الدولية". 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس،  بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

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وأعرب وزير التعليم العالى عن سعادته بما أحزره الدكتور هشام عمران من نجاح وتكريم مُستحق على المستوى الدولي، مؤكدًا دعم الوزارة وتشجعيها لهذا النموذج المتميز من شباب الباحثين من خلال توفير كافة الإمكانيات العلمية المطلوبة.

دعم المبتكرين في مؤسسات التعليم العالى 

ولفت وزير التعليم العالى إلى اكتشاف ودعم شباب المُبتكرين من الجامعات المصرية، لتنفيذ مشروعات جديدة ومتطورة يكون لها تأثيرها في السوق المحلي والدولي، مشيرًا إلى صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ الذي يقدم العديد من المبادرات والمشروعات؛ لمساعدة المُبتكرين والمُبدعين في إيجاد الأفكار الأكثر قوة، والتي يمكن تبنيها وتحويلها لشركات ناشئة؛ بهدف تخريج رواد أعمال ومبتكرين للمُساهمة في بناء الاقتصاد الوطني وتنمية السوق المحلي والدولي.

وأعرب د. هشام عمران عن تقديره وشكره للوزير، مؤكدًا استمراره في إجراء أبحاثه العلمية والتكنولوجية؛ لنقل خبراته إلى الجامعات المصرية.

وأشار د. هشام عمران إلى أن لجنة التحكيم الدولية ضمت العديد من العلماء البارزين منهم أحد العلماء الحاصلين على جائزة نوبل، لافتًا إلى أن ملف ترشيحه للجائزة يضم محورين هما، المحور الأول في مجال أتمتة التصميم، وهي أن يتم تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة (رقائق السيليكون) بطريقة أوتوماتيكية عن طريق برمجيات مبتكرة في وقت أقل وبجودة أعلى من التصميم بالطرق التقليدية، مضيفًا أن المحور الثاني يشمل تطوير مقررات متعددة في مجال الإلكترونيات، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتعليم عن بعد لنشرها في مصر والعالم العربي، وكذلك تصميم برامج تدريبية مُتخصصة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والصناعة، وتؤهل الشباب لسوق العمل في مجال تصميم الدوائر المتكاملة.

جدير بالذكر أن د. هشام عمران هو أستاذ مساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وحصل على البكالوريوس والماجستير من جامعة عين شمس، كما حصل على الدكتوراه من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، وقد حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الدولة التشجيعية في الهندسة عام 2020، وجائزة جامعة عين شمس التشجيعية في التكنولوجيا عام 2022، وأيضًا جائزة مؤتمر أتمتة التصميم للمبتكرين عام 2022 في كاليفورنيا وهو أكبر مؤتمر دولي في مجال أتمتة تصميم الإلكترونيات.

وتجدر الإشارة إلى أن جائزة اليونسكو "الفوزان الدولية" هي جائزة فريدة من نوعها تُقام لأول مرة لتكريم وتشجيع العلماء الشباب في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وقد تم اختيار خمسة فائزين على مستوى العالم من مناطق اليونسكو الخمسة (إفريقيا، الدول العربية، أوروبا وأمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، آسيا)، كما تم تكريم الفائزين في حفل دولي بمقر اليونسكو بباريس.

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