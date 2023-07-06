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الخميس 06 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

المجتمعات العمرانية تُحذر من إعلانات مُضللة عن بيع فيلات ببني سويف الجديدة

هيئة المجتمعات العمرانية
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه في ضوء ما لوحظ من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن فتح باب الحجز اعتباراً من 10/7/2023 لبيع فيلات بمساحات 400م2 " مبانٍ وحديقة " داخل كومباوند بالحي الـ14 على طريق الجيش مباشرة على مساحة 40 فدانا داخل حدود مدينة بني سويف الجديدة، فإن الهيئة تُحذر من الانصياع وراء تلك الإعلانات المضللة، حيث لم يتم تخصيص أي قطع أراضٍ للشركة صاحبة الإعلان.

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 المجتمعات العمرانية الجديدة

وأكدت الهيئة أنها هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

وتهيب الهيئة بجميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات عدم القيام بأي نوع من أنواع التصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، مشددة على أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يُعتد به من قبل الهيئة.

 

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