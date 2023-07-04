شوبير يثير الجدل على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي

نشر أحمد شوبير الإعلامي الرياضي ، صورة غامضة منذ قليل عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي ، في إشارة إلى قرب الإعلان عن حدث أو صفقة رياضية منتظرة على صعيد الأندية المصرية.





وأثارت الصورة عددًا من التكهنات بشأن إمكانية ضم الأهلي أو الزمالك لصفقة مميزة الساعات المقبلة مع إمكانية الإعلان عن البدء في تأسيس ستاد رياضي خاص بأحد القطبين.



قمة الدوري المقبلة .. وفي مواجهة محلية مرتقبة جماهيرياً تقام على ستاد القاهرة الدولي، تنطلق مباراة الأهلي والزمالك المقبلة في تمام الثامنة والنصف مساء يوم الخميس بعد المقبل الموافق ١٣ من يوليو الجاري ، لحساب منافسات الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز الذي يعتلي الأحمر صدارته.

واقترب الفريق الأول بالأهلي من حصد لقب بطولة الدوري المحلي ، والذي يعتلي حاليًا صدارته برصيد ٦٩ نقطة ، فيما يأتي الزمالك رابعاً في جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد ٥٩ نقطة.

وخاض الأهلي حتى الآن خلال المنافسات المحلية بالدوري حتى الآن ٢٧ مواجهة ، بينما لعب الأبيض ٣١ لقاء حتى الآن.

كأس مصر ..

وعلى صعيد بطولة كأس مصر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد قليل لمواجهة نظيره المقاولون العرب في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر.

ويسعى الأبيض للظهور بشكل لائق خلال المسابقة والتتويج بها لحفظ ماء الوجه وإنقاذ موسمه المحلي والقاري بعد ابتعاده عن المنافسة على بطولة الدوري الممتاز ، كذلك الخروج من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا.

وخلال النسخة الحالية من بطولة كأس مصر ، نجح فريق الزمالك في تخطى منافسه بروكسي في دور ال٣٢ من المسابقة بعد الفوز بثلاثية لهدفين ، قبل أن يتمكن من الفوز على فاركو في دور الثمانية بثلاثية مقابل هدف.

بينما نجح الأهلي في حسم التأهل إلى دور ال ١٦ من مسابقة كأس مصر ليلاقي الداخلية ، بعدما تغلب على منتخب السويس بهدف من دون رد عبر لاعبه حسين الشحات المتألق محليا وافريقيا هذا الموسم مع فريقه.

