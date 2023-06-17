وزير التعليم العالى يتفقد جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية (صور)

أجرى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

ورافق وزير التعليم العالى الفريق أسامة ربيع رئس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي والجامعة، ولفيف من الإعلاميين ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية.

تفاصيل زيارة وزير التعليم العالى

وزير التعليم العالى في جامعة الإسماعيلية الأهلية

واشتملت زيارة وزير التعليم العالى على تفقد كليات ومنشآت الجامعة الجديدة، حيث تم تفقد مبنى إدارة الجامعة والمباني الأكاديمية بقطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانيات، وكذلك تفقد المعامل والورش التدريبية.

وخلال الزيارة، اطمأن وزير التعليم العالى على انتظام سير العملية التعليمية ونجاح تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، كما اطمأن على جاهزية كافة منشآت الجامعة لاستقبال الطلاب الجُدد خلال العام الدراسي القادم 2023/2024.

جولة وزير التعليم العالى

وأشاد وزير التعليم العالى بمستوى تجهيزات الجامعة والذي يجعلها ضمن جامعات الجيل الرابع الذكية، والتي تضم معامل وورش عمل مُزودة بأحدث الوسائط التكنولوجية لتقديم تجربة تعليمية متميزة وتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار وزير التعليم العالى في لقاءه مع أساتذة الجامعة والطلاب، إلى أنه تم خلال الفترة الماضية إنشاء 12 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية، بخلاف 4 جامعات أهلية دولية، كما يوجد ٤ جامعات أهلية تعمل منذ عدة سنوات ، ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية ٢٠ جامعة أهلية على مستوى المحافظات.

وأوضح وزير التعليم العالى أن الجامعات الأهلية تتميز بوجود البرامج الدراسية الحديثة التي تخاطب احتياجات سوق العمل.

وأضاف وزير التعليم العالى أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ليست للتعلم فقط ولكن لإعداد خريج متكامل قادر على مواجهة تحديات سوق العمل.

جولة وزير التعليم العالى

وأكد د. ناصر مندور أن التجهيزات داخل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تتم بصورة سريعة، وبأحدث التقنيات مع إتاحة كافة إمكانيات الجامعة الأم وبنيتها التحتية لطلاب الأهلية، مشيراً إلى جاهزية الفصول التعليمية ومعمل المهارات بالجامعة الأم.

وفى ختام الفاعليات ، كرم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والقائم بعمل رئيس جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة الدكتور أيمن عاشور ودير التعليم العالى وتم منحه درع الجامعة.

جولة وزير التعليم العالى

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بأن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بلغت تكلفتها 3.384 مليار جنيه، وتُقام على مساحة 29 فدان، وتتكون من مبنى إدارة الجامعة ومبنى أكاديمي (علوم إنسانية وعدد 2 مبنى علوم هندسية و3 مباني أكاديمية للعلوم الطبية ومبنى المعامل وعدد 2 مبنى للورش).

وأضاف المتحدث الرسمي أن جامعة الإسماعيلية الجديدة طرحت العديد من البرامج المتميزة خلال عامها الدراسي الأول (2022/2023)، من خلال (كلية الطب والجراحة، كلية الصيدلة، كلية طب الفم والأسنان، كلية التمريض، كلية الهندسة، كلية التجارة الدولية واللغات، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).





