«تاج» نقلة جديدة فى السينما المصرية ورسالة لكل الشباب

تامر حسنى فى حواره لـ«الوفد»:

تقديم شخصيتين أمام الكاميرا تحدٍ.. ودينا الشربينى شريكة النجاح

تامر حسنى نجم بمواصفات خاصة للغاية، فهو فنان قرر منذ بدايته على الساحة الفنية أن يكون فى المرتبة الأولى مهما كانت المنافسة، ولذلك تجده دائمًا فنانا متطورا ومختلفا من عام لآخر ومع كل عمل جديد له سواء على ساحة الأغنية أو ساحة السينما الذى أصبح واحدا من أهم نجومها بأعمال تحقق نجاحات كبيرة داخل وخارج مصر.

فى موسم عيد الأضحى 2023 نافس تامر حسنى بفيلمه الجديد «تاج» الذى يعد نقلة كبيرة فى عالم السينما المصرية، فهو فيلم يقدم حكاية «السوبر هيرو» بفكر وتقنية مصرية ومواصفات عالمية، استطاع جذب الجمهور بشدة داخل وخارج مصر ليحتل المرتبة الأولى وسط موسم قوى وشرس يشارك به العديد من نجوم السينما الكبار.

فيلم تاج

لم أتخوف من اعتذار الفنانات فى البداية لأنى أثق فى ترتيب الأقدار من الله

تامر حسنى دائما ما يؤكد أنه نجم متعدد المواهب، فهو المطرب المخضرم والممثل الموهوب والسيناريست المبدع ومؤلف الموسيقى التصويرية الذى يخطف القلوب فى أعماله، فى هذا الحوار تحدث النجم تامر حسنى عن كواليس فيلمه الجديد تاج وعن نظرته للفيلم بعد تحقيقه نجاحات كبيرة داخل وخارج مصر وأعماله الجديدة خلال الفترة القادمة.

< «تاج» فكرة جديدة ومختلفة على ساحة السينما.. حدثنا عن الكواليس؟

<< مع نهاية العمل فى كل تجربة سينمائية أبدأ مباشرة فى التخطيط للفيلم الجديد، ودائمًا الأساس بالنسبة لى هى الفكرة، لأن الفكرة الجديدة هى التى تجذب الناس، ودائمًا أريد الإبحار فى مناطق جديدة لم يدخلها أحد، ومن هنا جاءتنى فكرة «السوبر هيرو» وأن أى طاقة فى الدنيا يمكن توجيهها فى الخير مثلما يمكن تقديمها فى الشر وأن الخير فى النهاية لا بد أن ينتصر مهما كانت الظروف، بالإضافة إلى رسائل التحفيز للشباب للعمل والاجتهاد على مستقبلهم مهما كانت الضغوط، فدائما مع كل عمل سينمائى لابد أن يكون هناك رسالة للناس وللجمهور، فهذا هو دور الفن وكل فنان مسئول عن توجيه جمهوره للأفضل.

مؤكد سأخوض من جديد تجربة الإخراج السينمائى.. وأستأنف العمل فى ألبومى الجديد

< هل اعتذار كثير من الفنانات فى بداية التصوير جعلك تشعر بالخوف؟

<< إطلاقا.. جميعهن أصدقائى ومتفهم للغاية ارتباطهن الفنى بأعمال أخرى فى نفس التوقيت وتعاونت مع الفنانة الجميلة دينا الشربينى التى كانت أفضل من جسد الشخصية وسببا رئيسيا فى نجاح الفيلم بعد الله سبحانه وتعالى، ولذلك لم أتخوف من أى شىء لأنى مؤمن تمامًا أن الله يرتب الأقدار لصالحى فى النهاية طالما أعمل وأجتهد فى عملى بهدف إسعاد الناس وافادتهم.

< لأول مرة تقدم شخصيتين مختلفتين فى عمل واحد.. هل هى مغامرة؟

<< قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات بقصص وحكايات مختلفة وشخصيات متعددة، وكل شخصية تطلبت منى تحضيرا وعملا مختلفا، ولكن فى النهاية كان الميراث من كل ذلك عديد من الخبرات، ولكن بالنسبة لفيلم تاج، فمنذ اليوم الأول للعمل فيه أرادت أن يكون هذا العمل نقلة فى مشوارى ومشوار السينما المصرية، وكان الرهان بالنسبة لى هو كيفية تقديم شخصيتين يمكن أن تكونا متشابهتين فى نفس الشكل والطلة ولكن بإقناع الناس والمشاهدين أن كل شخصية مختلفة تماما عن الأخرى، وكان رهانا ناجحا بالاجتهاد والمذاكرة وسعدت كثيرا أن الجمهور تفاعل مع كل شخصية على حدة وكأنهما شخصان بالفعل وليس شخصا واحدا.

تامر حسني

< أغنية واحدة فقط خلال الفيلم فى مشهد بعيد عن الغناء.. هل قصدت ذلك؟

<< بالفعل.. لأنى أريد أن يصل الفيلم إلى كل جمهور السينما، وليس جمهور تامر حسنى المطرب فقط، ولذلك أكثر ما يسعدني هو نجاح الفيلم بأدائى كممثل وليس من خلال أغانى الفيلم فقط، لأن كثيرا من الناس يتخيلون أن المطرب يمكن أن يحقق النجاح فى السينما من خلال تقديمه أغانى داخل أعماله، ولكن هذا غير صحيح تماما، لأن أغانى الفيلم يمكن أن تنجح فقط بدون أن يحقق الفيلم أى نجاح، ولكنى أريد نجاح أعمالى السينمائية مع كل جمهور السينما.

< كيف شاهدت المنافسة خلال موسم عيد الأضحى؟

<< لم أتواجد فى السينما من أجل منافسة زملائى وأصدقائى نجوم السينما، ولكنى أتواجد على ساحة السينما من أجل أن أقدم إضافة كبيرة لهوية بلدى السينمائية، فهذا ما يشغل تفكيرى دائما وأيضاً الإضافة لمشوارى الفنى، ولذلك أبذل مجهود كبير للغاية فى كل عمل أقدمه، والأهم بالنسبة لى أن أعمالى تحقق نجاحا كبيرا ليس فى مصر فقط ولكن فى جميع أنحاء الوطن العربى، فالجمهور العربى هام للغاية بالنسبة لى أيضاً وبيننا علاقة مودة وحب كبيرة، وأتمنى من كل قلبى النجاح للجميع ولكل شخص يجتهد فى عمله ويعمل من أجل الناس، فجميعنا كفنانين نعمل من أجل الجمهور ومن أجل هوية بلدنا مصر الحبيبة.

< كيف ترى نجاحك الفنى كنجم متعدد المواهب سواء فى الغناء أو التمثيل وكذلك كتابة السيناريو والإخراج؟

<< أنا أعشق العمل باستمرار وأوجه كل طاقتى ووقتى ومجهودى للعمل، ولذلك أغلب ساعات يومى الجزء الأكبر منها للعمل والمتبقى ما بين الرياضة والأسرة، وهى فى النهاية موهبة من الله أريد دائمًا العمل عليها وتطويرها.

< تجربة الإخراج السينمائى بالرغم من نجاحها فى فيلم «بحبك» الا انك فضلت التعاون مع المخرجة سارة وفيق فى فيلمك الجديد؟

<< سعيد بخوضى تجربة الإخراج السينمائى فى فيلم «بحبك» الذى حقق نجاحا كبيرا للغاية قبل فيلم «تاج»، وخضت تجربة الإخراج أيضاً من خلال «الفيديو كليب» الخاص بأعمالى الغنائية، ولكن فى فيلم تاج كان لابد التعاون مع مخرج لظهور الفيلم بشكل محترف أكثر، وسارة وفيق من أهم اكتشافاتى الفنية وهى مخرجة موهوبة بذلت مجهودا كبيرا فى الفيلم وتحملت صعابا كثيرة فى العمل من وقت ومجهود، خاصة خلال الفترة الأخيرة الذى كنا خلالها نواصل الليل مع النهار من أجل سرعة الانتهاء من العمل فى الفيلم وعرضه فى موسم عيد الأضحى ولكن مؤكد سأعيد خوض تجربة الإخراج السينمائى ولكن فى الوقت المناسب.

< بعيدا عن «تاج».. حدثنا عن ألبومك الجديد؟

<< حاليًا استأنف العمل فى الألبوم الجديد، بعد توقف العمل فيه بسبب انشغالى خلال الفترة الماضية بفيلم «تاج»، وسيكون ألبوم مختلف ومتنوع من حيث الكلمات والألحان والتوزيع وشكل الموسيقى مثلما تعود الجمهور منى طيلة مشوارى الغنائى وسيضم العديد من المفاجآت، وأتعاون فيه مع عدد كبير من المؤلفين والملحنين والموزعين المبدعين اتمنى أن نقدم أعمالا جيدة دائما للناس.