الأب بافلي كميل يفتتح فعاليات مؤتمر "تحديات الأسرة المسيحية"

يفتتح الأب بافلي كميل، كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بيشوي باللبان، اليوم الخميس، أولى فعاليات مؤتمر "تحديات الأسرة المسيحية" بدءًا من الساعة السادسة والنصف مساءً.

تفاصيل اللقاء الاول بمؤتمر "تحديات الأسرة المسيحية"

تستضيف بكنيسة مارمينا بفلمنج، الفعاليات على ان تتضمن إقامة محاضرتين الأولى بعنوان "بادر ان تجئ قبل الشتاء" والثانية " التعامل مع سن المراهقة".

صوم الرسل مراحل قبطية دونها التاريخ

يتزامن المؤتمر مع فترة صوم الرسل التي تعيشها الكنائس القبطية حلاليًا وتستعد لختامها الأسبوع المقبل، ويحتل هذا الصوم مكانة روحية كبير بإعتباره احد أقدم العبادات التي اتبعها الرسل الاوائل حسب ماذكره العهد القديم، والذي يأتي بعد أيام من عيد العنصرة هو ختام فترة الخماسين المقدسة والتي بدءا عقب احتفالات عيد القيامة المجيد وتتبع الطقس الفريحي في صلاتها تقديرا لهذه الفترة التي شهدت قيامة المسيح من بين الاموات وصعوده للسماء بعد حواره الاخير مع تلاميذه على جبل الزيتون.

فعاليات ومناسبات روحية في كنائس مصر

وتتوالى المناسبات فقد جاءت هذه الاحتفالية بعدما دقت الكنائس اجراسها احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة مصر في رحلة هي الاعظم على البشرية وجاب فيها ارض الكنانة من شمالا وجنوباً ومر في ٢٥ محطة خلال مسار هروبهم من بطش هيرودس الملك الذي أرسل جنوده لقتل جميع اطفال بيت لحم من عمر عامين ما دون، خوفا منه على عرش بعدما جاء المجوس يخبروه بظهور النجم الذي يشير إلى مولد ملك اليهود المنتظر، فظهر ملاكا للقديس يوسف النجار خطيب العذراء يرشده للهروب إلى مصر.