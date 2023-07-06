تطوير ورفع كفاءة ميدان باتا والمحطة ببلبيس

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور جلال عبدالكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، بوضع التصور الأمثل لتطوير ورفع كفاءة ميدان باتا مع الحفاظ على مرافق الغاز والكهرباء والمياه بالمنطقة، وذلك بالتنسيق مع الحهات المعنية، بما لا يؤثر في تقديم الخدمة بصورة طبيعية للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة لمركز ومدينة بلبيس لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين العامة، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ورفع الإشغالات لاعاده الانضباط للشارع.

وسيراً على الاقدام، تفقد محافظ الشرقية شارعي بورسعيد وجمال عبد الناصر وصولاً لميدان المحطة، وذلك لمتابعة أعمال التطوير النهائية بالميدان، والتي تشمل أعمال رصف وتركيب بلدورات وأسوار حديد ودهانات، تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس، بمتابعة أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية وإلزامهم بالمساحات المخصصة لهم، وعدم التعدي على الرصيف، والالتزام بمواعيد الغلق المحددة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اختتم محافظ الشرقية جولته بمتابعة حركة البيع والشراء بسوق المدينة للتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.